Dal 22 giugno il mercato del sabato di Lendinara si sposta (parzialmente)

LENDINARA (Rovigo) - A partire da sabato 22 giugno il mercato di Lendinara in piazza Vittorio Veneto sarà parzialmente ricollocato. Il comandante della polizia locale, Natale Dallagà fa sapere infatti che l’amministrazione comunale, in previsione della stesura del nuovo Piano per commercio su aree pubbliche e dopo l’ultimazione dei lavori all’ex mercato coperto ed ex Pescheria (LEGGI ARTICOLO), alcuni operatori che prima si trovavano in piazza Vittorio Veneto, si potranno trovare lungo riviera del Popolo.



Si tratta di una misura per rendere il mercato più snello e si presume che, salvo altre disposizioni, la nuova sistemazione che coinvolge circa 4 bancarelle, dovrebbe essere definitiva.