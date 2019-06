La posizione dei residenti è chiara, quella dell'amministrazione meno

ADRIA (Rovigo) - La questione dei passaggi a livello di Valliera ha origini antiche. Sono due e sono lenti, quando si chiudono le sbarre non si sa mai quando si rialzeranno. La proposta delle ferrovie è semplice: chiudiamone uno, quello vicino alla trattoria Le Camille, e velocizziamo l'altro, in centro alla frazione. Il sindaco Omar Barbierato, affiancato dall'assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin e dai consiglieri Enrico Bonato per la delega alla viabilità e Simone Visentini in qualità di delegato di frazione, hanno incontrato mercoledì sera, nella sede pubblica di via Cavedon, i cittadini della frazione, per illustrare il progetto futuro relativo alla chiusura del passaggio a livello a servizio di via Chiesa, via Scolo Branco, sulla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia.

L’opera, di proprietà di Rete ferroviaria italiana, è collocata a una sessantina di metri da un altro passaggio a livello, sempre all’altezza della località di Valliera. Le due barriere ferroviarie farebbero parte del programma di soppressione, previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Veneto e Rfi, nell’ambito del quale Rfi si è impegnata a finanziare integralmente i costi necessari per la realizzazione di opere di compensazione.

Nel corso della riunione l’assessore Marco Terrentin ha letto il verbale dell’ultimo incontro con Regione Veneto dove è sottolineato che “l’assenso definitivo dell’amministrazione comunale e quindi l’avvio della successiva fase progettuale potrà essere attuato solo se condiviso dalla cittadinanza, con la quale il comune intende confrontarsi”.

Per questo l’appuntamento tra amministratori e cittadini sarà tra due settimane, momento in cui saranno accolte e condivise le proposte per eventuali opere compensative, o semplicemente per dire no alla chiusura del passaggio a livello. Nel frattempo la cartografia della proposta di alcune opere compensative, illustrata in sede di riunione, sarà esposta nella bacheca situata davanti alla sede di delegazione di Valliera.