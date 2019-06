Trofeo delle Regioni, la pattuglia rossoblù sbarca nelle Marche

ROVIGO - E’ iniziato ieri, venerdì 21 giugno, nelle Marche il Torneo delle Regioni di Baseball e Softball.

Nel tradizionale evento estivo recita una parte da protagonista anche il Baseball Softball Club Rovigo che come di consueto contribuisce a comporre le selezioni del Veneto che andranno a caccia della vittoria per assicurarsi il pass per le successive fasi europee e, perché no, per le World Series finali in programma ad agosto. In tre giorni, dal venerdì alla domenica, su sette diamanti si incrociano circa 700 atleti, 140 tecnici, 38 arbitri e 30 classificatori.

Al via 46 squadre: 10 nella categoria Little League Baseball; 11 di Junior League Baseball; 10 di Senior League Baseball; 7 di Little League Softball; 8 di Junior League Softball.

Tommaso Bottazzi, Luca Rossin e Giacomo Taschin rappresenteranno il club rossoblù nella selezione veneta di Little League di Baseball (11, 12 e 13 anni). Melissa Begu e Anita Silvoni giocheranno nella Little League Softball, mentre Livia Bernardi e Giulia Raisi saranno impegnate nella Junior League di Softball (13, 14 e 15). Manuel Greggio, Lorenzo De Marchi e Lorenzo Taschin difenderanno i colori del Veneto nella Senior League di Baseball (15,16 e 17). Ad accompagnare i giovani rossoblù ci sarà il coach Lorenzo Malengo. Un grande orgoglio per il sodalizio rodigino e l'ennesima conferma del grande lavoro che ogni anno viene portato avanti sul diamante di via Vittorio Veneto.

Per Lorenzo Taschin si prospetta anche un prestigioso appuntamento oltre confine. Il giovane giocatore della formazione di Serie B del Baseball Softball Club Rovigo parteciperà alle “London Series” in programma dal 25 al 27 giugno nella capitale inglese. Dopo il try out dello scorso aprile a Bologna, il talentuoso rossoblù è stato inserito tra i convocati che rappresenteranno l’Italia nel torneo internazionale che farà da antipasto alle due partite evento tra Boston Red Sox e Yankees New York, già sold out da tempo.