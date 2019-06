Ancora una volta disponibile alla maggioranza. Solo quando è costruttiva

ROVIGO - Cambia l’amministrazione ma non cambia l’atteggiamento. Il consigliere Antonio Rossini, eletto re delle preferenze di tutto il consiglio tra le fila della civica Gambardella sindaco, annuncia che la sua posizione nei confronti dell’attuale maggioranza non sarà difforme da quella tenuta costantemente nei confronti della precedente amministrazione, ovvero di "un’opposizione costruttiva e priva di “no a prescindere””. Critico ma disponibile. Se prima era un “problema” di rapporti politici, un tosiano a confrontarsi con un leghista, oggi è un civico a “disposizione" di un sindaco civico appoggiato dal Pd.Rossini è convinto che, premia all’esame delle urne, chi ne ha fatto del buonsenso il suo modus operandi, contrariamente a chi ha usato la politica con una visione limitata e chiusa solamente alle proprie idee, senza capacità di confronto e di analisi.Rossini spiega che continuerà con la sua iniziativa “ Un Cittadino chiede”, attraverso la quale ha in passato interessato le competenti autorità comunali su diversificate situazioni critiche in città, nel centro storico e nelle frazioni, una per tutte la rotatoria di Buso/Sarzano-Mardimago, per la quale aveva presentato due interpellanze nel febbraio e maggio 2016, grazie alle quali il Comune, condividendo la proposta di realizzarla,, la stesura di un calendario per lo sfalcio del verde pubblico (per consentire ai cittadini di verificarne l’avvenuta attuazione), le ciclabili Borsea - Rovigo e Sarzano – Mardimago, la costituzione/riqualificazione di spazi di aggregazione, della sicurezza della città specie in presenza di atti di vandalismo minorile per i quali occorre una costante e proficua opera di prevenzione che investa famiglie, gli organismi formativi-culturali e le Forze di Polizia.Al riguardo Rossini ricorda "le oltre trecento interpellanze inoltrate alla precedente amministrazione comunale sono facilmente reperibili nei vari settori del Comune e potrebbero costituire, se ritenuto opportuno, base di partenza per trovare la soluzione di tutti quei problemi di vita comunitaria, segnalatemi dai cittadini, che per vari motivi anche di bilancio, ancora in attesa di essere risolti” spiega Rossini.Al sindaco Edoardo Gaffeo formula i migliori auguri per una proficua e concreta attività al servizio dei cittadini di Rovigo.