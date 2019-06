Rovigonuoto alla conquista di podi a Monastier

ROVIGO - Prosegue, per la squadra Assoluti della Rovigonuoto, la marcia di avvicinamento ai grandi impegni che concluderanno la 50esima stagione agonistica della società del presidente Stefano Bortolami.

I campionati regionali assoluti di categoria ed Esordienti A inizieranno l’8 di luglio e nella prima metà di agosto ci saranno i campionati italiani di categoria in vasca.

La squadra dopo i grandi risultati ottenuti ai Campionati italiani di fondo in acque libere sta riprendendo confidenza con le gare tra le corsie e nel meeting regionale di Monastier (Tv), in vasca olimpica da 50 metri; a conferma dello stato di forma della squadra sono arrivati tre secondi posti ed un terzo posto che aprono interessanti prospettive in vista dei campionati regionali che per quindici giorni si disputeranno in varie piscine del Veneto.

Andrea Loro prosegue nella sua grande stagione e a Monastier nella categoria Ragazzi si classifica secondo nei 1.500 stile libero in 17’17’’98 , secondo negli 800 stile libero in 8’59’’63 e terzo nei 200 farfalla in 2’13’’99.

Anna Tosini a Monastier conferma la sua ottima stagione e nella categoria Cadette si è classificata seconda nei 400 misti 5’19’’19.

Gli altri risultati degli atleti della squadra Assoluti della Rovigonuoto al meeting regionale di Monastier sono i seguenti: Simone Braggion categoria Ragazzi 21° nei 100 stile libero in 57’’92, 7° nei 50 stile libero in 25’’72 e 23° nei 200 stile libero in 2’08’’36.

Giulia Maggio nella categoria Cadette 6° nei 400 stile libero in 4’39’’41; Andrea Loro nella categoria Ragazzi 14° nei 200 stile libero in 2’06’’35; Valentina Maggio nella categoria Junior 8° nei 200 farfalla in 2’40’’51 e 4° nei 1.500 stile libero in 18’34’’66; Anna Tosini nella categoria Cadette 5° nei 200 farfalla in 2’26’’51; Luca Sini categoria Junior 6° nei 50 dorso in 29’’29, 5° nei 100 dorso in 1’01’’57 e 19° nei 50 stile libero in 26’’26; Emma Canova nella categoria Junior 19° nei 50 farfalla in 32’’43 e 16° nei 100 farfalla in 1’11’’98 .

In questo fitto programma di gare sempre a Monastier si è disputato il campionato nazionale a squadre categoria Ragazzi con due atleti della Rovigonuoto in gara inseriti nella squadra della Padovanuoto: in una gara a squadre l’obiettivo è dare il meglio di sé per conquistare punti per la società. Ottime le prove sia per Kevin Bonavigo che per Andrea Loro.

Kevin Bonavigo si è classificato 5° nei 100 rana in 1’12’’82 e 4° nei 200 rana in 2’39’’09 e 4° nei 200 rana in 2’39’’09; Andrea Loro si è classificato 4° nei 200 farfalla in 2’15’’02 e 11° nei 100 farfalla in 1’03’’51.