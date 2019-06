Luca Zaia da Losanna: "Abbiamo vinto. Si avvera il sogno. Olimpiadi a Milano e a Cortina"

LOSANNA - L’Italia sarà la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Vincono Milano e Cortina, sogno olimpico per l'Italia. A Losanna la 134esima sessione del Cio alle 18 ha assegnato l’onore di organizzare i Giochi Olimpici invernali a Milano-Cortina.

Il programma del pomeriggio è partito con la presentazione aperta ai media del dossier: prima quello degli svedesi, guidati dalla principessa Vittoria e dal premier Lofven, poi alle 14.45 è toccato all'Italia con il premier Giuseppe Conte, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Alle 16 la votazione a porte chiuse e alle 18 la proclamazione. L'accoppiata Milano-Cortina ha ottenuto 47 voti contro i 34 di Stoccolma-Aare: la decisione del Cio è stata presa al primo scrutinio, il quorum necessario era di 42 voti.



Dallo SwissTech Convention Center di Losanna Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, non sta nella pelle. “Abbiamo vintooo! Un sogno diventa realtà! Le Olimpiadi invernali 2026 saranno a Milano e Cortina!” scrive nella sua pagina ufficiale Facebook dopo aver tenuto aggiornati, in tempo reale, tutti i suoi 385mila follower.

Gioia ed esultanza per la delegazione italiana: e subito si alza il coro ''Italia Italia’’. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel presentare ha detto: ”La nostra candidatura coinvolgerà non solo le splendide cime dell'arco alpino, ma anche città come Milano e Verona, grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e proiezione verso il futuro, cultura e innovazione”. Giuseppe Sala e Luca Zaia invece hanno parlato insieme davanti al Cio.

"Abbiamo preparato Giochi sostenibili sul piano ambientale". Sala ha ricordato l'esperienza di Expo, sottolineando che "20mila volontari sono già pronti e nessuna città ha il nostro stesso consenso popolare". "Sarà un enorme privilegio poter presentare al mondo un patrimonio dell'Unesco come le Dolomiti. I Giochi grande occasione che darà opportunità al nostro territorio", ha aggiunto Zaia che ha concluso abbracciato a Sala.

Infine anche Luca Zaia ha posto la firma dell’host city contract per Milano - Cortina 2026. “Una grandissima emozione, un sogno che si avvera!” ha concluso.