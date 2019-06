A settembre via ai lavori per la nuova rotatoria a Villadose

VILLADOSE (Rovigo) - Buone notizie per chi si trova a percorrere il tratto di strada che dalla Regionale 443 a Villadose conduce verso Lama.

Proprio lì arriverà tra non molto una rotatoria all’incrocio tra la regionale, appunto, e via XXV Aprile. Si tratta di un “punto nero”, come l’ha definito lo stesso sindaco, Gino Alessio, dal punto di vista della sicurezza: “La zona artigianale sta crescendo e l’immissione sulla strada Regionale stava diventando un problema”.



Per questo è stato realizzato un importante progetto di Veneto Strade; nella giornata di lunedì 24 giugno la Sua provinciale ha infatti pubblicato il bando di gara della nuova rotatoria e, come ha fatto sapere anche l’assessore ai Lavori pubblici, Lisa Schibuola, appena saranno espletate le procedure di gara inizieranno i lavori subito dopo l’estate.

La rotatoria avrà un diametro di 35 metri con aiuola centrale parzialmente sormontabile e anello a verde del diametro di 14 metri; il quadro delle opere prevede una spesa totale di 35mila euro.