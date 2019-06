Sempre più caldo, la temperatura è in aumento

ROVIGO - Ulteriore peggioramento delle previsioni meteo per domani giovedì 27 giugno. Lo comunicano Arpav ed Ulss 5 Polesana. Aumenterà ancora la temperatura e il disagio fisico nelle zone di pianura e costiera sarà "intenso", proprio da definizione Arpav, e la qualità dell'aria a causa dell'ozono "scadente" se non "occasionamente pessima".Operativo il piano caldo varato dall’azienda, da giugno a settembre per fronteggiare il disagio fisico determinato dalle temperature elevate, specialmente nelle persone anziane e nei malati cronici., specialmente quelle del primo mattino, quando le concentrazioni di ozono sono più basse e poi chiudere gli scuri.o in serata. I soggetti a rischio trascorrano le ore più calde della giornata all'interno delle abitazioni ed evitino di svolgere qualunque attività fisica, anche moderata, all'aperto in particolare nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata (usualmente tra le 12 e le 18).Durante il periodo estivo molti bambini essendo a casa da scuola sono impegnati in varie iniziative di tipo ricreativo, ludico, culturale: è pertanto preferibile che lee che al, preferire pasti leggeri a base di frutta e verdura, non eccedere con cibi elaborati e bevande alcoliche.L’azienda Ulss 5 ha attivato la: essa verifica i bisogni segnalati dai cittadini ed attiva le risorse più appropriate in riferimento al caso specifico e usando come bussola la rete territoriale dei servizi: medico di famiglia, continuità assistenziale, assistenti sociali comunali, assistenza domiciliare 118, inserimento in struttura residenziale.Questi i numeri e gli orari della centrale operativa: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero di telefono:oppure al numero di cellulare:o al numero di fax:o all’indirizzo e-mail:La centrale è attiva tutti i giorni feriali dalle 17 alle 8 del giorno successivo e sabato e festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo.Si ricorda che il “”, coinvolge una rete di diverse strutture regionali: dagli assessorati alla Sanità e al Sociale e all’Ambiente all’Arpav, dalla Sala di Coordinamento Regionale in Emergenza-Corem al Sistema regionale della Prevenzione, dai Distretti sanitari ai medici di medicina generale, dalle azioni dei Servizi sociali territoriali ai Comuni.