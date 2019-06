L’Orchestra di Padova e del Veneto a villa Giglioli per beneficenza

FICAROLO (Rovigo) - Giovedì 27 giugno alle 21 i giardini di villa Giglioli di Ficarolo accoglieranno per la prima volta l’Opv/Orchestra di Padova e del Veneto, una tra le migliori orchestre italiane, protagonista di un grande concerto sinfonico d’estate.

L’appuntamento è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariparo nell’ambito del progetto concertistico che l’Opv dedica ai territori di Padova e Rovigo e con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ficarolo e dell’associazione Pro Loco di Ficarolo.

In programma due capolavori del Romanticismo in musica: Les nuits d’été, ciclo vocale di Hector Berlioz basato su sei poesie di Théophile Gautier e la Sinfonia numero 4 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, universalmente conosciuta come “Italiana” poiché concepita durante il soggiorno del compositore in Italia.

A interpretare il ciclo vocale sarà Laura Polverelli, uno tra i più celebri mezzosoprani italiani, reduce dai successi al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro alla Scala di Milano e al Festival di Salisburgo, solo per citarne alcuni; sul podio il maestro Luigi Piovano, direttore d’orchestra e primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il costo del biglietto unico è di 5 euro; gli incassi saranno interamente devoluti in beneficenza ad associazioni della provincia di Rovigo.



I biglietti si possono trovare in vendita online su www.opvorchestra.it o al botteghino il giorno del concerto dalle 19.30 alle 21.00; possono essere prenotati anche all’indirizzo e-mail biglietteria@opvorchestra.it.