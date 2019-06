Il viaggio del Deltablues riparte da Loreo e Occhiobello

LOREO (Rovigo) - Deltablues riprende venerdì 28 giugno con tappa a Loreo, per proseguire sabato 29 a Occhiobello.

Nella prima serata (coincidente con l'avvio di Birrammano, fiera della birra artigianale) si esibiranno alle 21.30 l'argentina Demian Dominguez Band in piazza Municipio e dalle 23 il padovano Gabriele Dodero Blues Trio in Riviera Marconi. Per la seconda serata l'appuntamento è per le 21 al parco golenale del Pontile di Santa Maria Maddalena dove sono programmati tre concerti. Aprirà la serata il chitarrista cagliaritano Vittorio Pitzalis, a seguire il ferrarese Roberto Formignani, headliner Andy J. Forest, l'armonicista di New Orleans che chiuderà la serata. Entrambe le serate avranno ingresso gratuito.

A dare fuoco alle polveri venerdì 28 giugno a Loreo Demian Dominguez, in Europa per il “Souvenirs from hell tour 2019” e sta proponendo un set di blues elettrico, in cui emerge netta la lezione di Chicago e, in particolare, di Bernard Allison, ospite del chitarrista argentino nel disco di debutto “Devil by my side”. Dopo il cd “Tatoo'd fish”, molto ben accolto da critica e pubblico d'Oltreoceano, ha lanciato il dvd live “Demian Band – The Movie” che racconta in sei mesi di concerti l'esperienza americana e il successivo approdo in Europa. Coinvolgente anche il gig affidato al trio di Dodero, chitarrista appassionato di Fender Stratocaster. Il repertorio sarà impostato sulla lezione di grandi bluesmen come Freddie King, T-Bone Walker, Stevie Ray Vaughan, Albert King, quest'ultimo già protagonista di Deltablues nel 1992, pochi mesi prima di scomparire a 69 anni.

Ricca anche la proposta per la serata di sabato 29 giugno a Occhiobello. Aprirà la serata il chitarrista cagliaritano Vittorio Pitzalis, vincitore delle finali nazionali 2018 dell'International Blues Challenge (Ibc) e protagonista nella finalissima di Memphis nel gennaio scorso, che presenterà i brani del proprio disco di debutto “Jimi James”. Seguirà l'esibizione della band del ferrarese Roberto Formignani, protagonista di lungo corso della scena blues italiana con sette dischi all'attivo e molte collaborazioni importanti (tra cui Renzo Arbore per la storica trasmissione “Quelli della notte”), è docente di chitarra blues, country e rock alla Scuola di musica moderna di Ferrara. Grande attesa per il ritorno di Andy J. Forest, l'armonicista di New Orleans che chiuderà la serata. Forest è molto legato all'Italia, dove ha vissuto tra il 1977 e 1991, e ha suonato con gente come B.B. King (che proprio a Occhiobello si esibì nel 2000) e Taj Mahal, Canned Heat, Albert Collins questi ultimi ospiti a Rovigo di Deltablues rispettivamente nel 2005, 2000, 1991. Artista poliedrico, Forest ha all'attivo ben 18 album in oltre 40 anni di attività.

Prossimo appuntamento nel fine settimana di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio a Rosolina quando si rinnoverà la tradizione di “Rock around the blues”, la sezione di ispirazione 50's promossa insieme ai Delta Foggy Rockers in piazzale Europa. Deltablues proseguirà con formula itinerante per il Polesine fino al 14 luglio compreso ed è organizzato da Ente Rovigo Festival con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (Cariparo), la collaborazione del conservatorio statale Venezze, il sostegno di Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Parco regionale veneto del Delta del Po e dei Comuni di Rovigo, Lendinara, Loreo, Occhiobello, Porto Tolle, Rosolina.

Confermata, inoltre, la collaborazione con l'International Blues Challenge (Ibc), il contest mondiale per la promozione di talenti emergenti di cui Deltablues ospita tradizionalmente le finali nazionali. I vincitori rappresenteranno l'Italia alla finalissima internazionale di Memphis, in programma dal 22 al 26 gennaio 2020.