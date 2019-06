Isi Coppola ha chiuso con la politica, ma rimane a disposizione per la Regione Veneto

ROVIGO - “”. Maria Luisa Coppola, o più semplicementeda parte della Regione. “E’ il riconoscimento di un settore che ho sempre curato - spiega l’ex assessore regionale - Veneto sviluppo la conoscevo bene. Negli ultimi anni è cresciuta, migliorata e si è evoluta e quindi”.Isi Coppola ci tiene però a mettere fin da subito in chiaro una cosa per mettere a tacere le malelingue: “”.E sempre parlando di malelingue, smentisce anche chi insinua di un suo cambio di casacca, visto che la nomina è partita dalla Lega (proposta da Nicola Ignazio Finco e votata dal Carroccio): “”. Isi Coppola non nasconde comunque l’affetto nei confronti di Giorgetti, della Donazzan e di Giorgia Meloni stessa, “siamo stati tutti militanti nello stesso partito per anni. Non sono iscritta al partito ma ciò non significa che loro non possano essere stati così lungimiranti da capire chi può occupare determinati ruoli e chi no. A volte non basta avere una tessera di partito in tasca”.E il Polesine? Potrà sperare in qualche sorta di “attenzione speciale”? Coppola ammette che è un po’ prematuro per parlare di questo argomento “sicuramente tutti ricorderanno bene l’ultimo provvedimento fatto a suo tempo proprio grazie ai fondi di rotazione di Veneto sviluppo con un fondo dedicato al Polesine, all’epoca su mia proposta.. E le imprese sono uguali in tutto il Veneto”.Un ultimo pensiero l’ex assessore lo riserva alda cui erano arrivati nei giorni scorsi gli attacchi più pesanti in merito alla sua decadenza: “Non sono nemmeno degni di risposta.Se vogliono andare ancora ad infangare rivangando quella storia facciano pure. E’ l’unica cosa che sanno fare.Che qualcuno ne gioisca o meno sono affari suoi.Nessuna dietrologia rispetto a questa nomina se non quella di potersi mettere a disposizione, su richiesta, del Veneto. E credo che i voti in consiglio regionale la dicano lunga su quello che può essere stato il mio ruolo in Regione e la stima che le persone hanno dimostrato nei miei confronti”.che ha espresso in Consiglio regionale Veneto i propri 3 componenti del cda che nel triennio precedente era composto di 5 consiglieri con Fabrizio Spagna presidente., con lei Fabrizio Spagna per 26 voti a favore ed Ada Imperadore con 10 voti, consiglieri di amministrazione per il triennio degli esercizi 2019-20-21 quindi fino a giugno 2022.