Basta allarmismi, Rosolina è sicura e balneabile al 100%

ROSOLINA (Rovigo) - “Tutta la costa di Rosolina Mare è balneabile. Se una criticità è stata riscontrata da Legambiente si riferisce alla sola foce del fiume Adige che separa il nostro territorio da quello di Chioggia, zona di per sé non balneabile. Visto che il diavolo si nasconde nei dettagli è bene ribadirlo, soprattutto con una stagione turistica appena avviata”.

La precisazione arriva dal sindaco di Rosolina, Franco Vitale e dal vicesindaco con delega al turismo Daniele Grossato, a poche ore dalla diffusione dell’indagine promossa da Goletta Verde lungo le coste venete e che vede la foce dell’Adige come “inquinata” (LEGGI ARTICOLO).

“Prendiamo atto con rispetto del risultato, ma sottolineiamo che l’ultimo monitoraggio effettuato dalle autorità competenti su Rosolina – aggiornato al 26 giugno – ci dice che le nostre coste sono tutte balneabili. Basta accedere al sito dell’Arpav e sul nostro territorio si vedranno solo e soltanto bandiere blu”.

“E’ vero che Goletta Verde non dà patentini di balneabilità ma è anche vero che il rischio di creare allarmismi ingiustificati è altissimo”, affermano Vitale e Grossato.

I due amministratori sottolineano come Rosolina Mare sia in realtà una delle località più protette e vincolate dell’Alto Adriatico. “Il nostro territorio ricade nel Parco del Delta del Po e il Giardino Botanico Litoraneo è un fiore all’occhiello dell’intero Veneto. Qui ci sono specie che altrove sono scomparse come il rarissimo pelobate fosco, un anfibio che vive solo in zone incontaminate, per non parlare della flora”.

“Ci piacerebbe vedere – prima o poi – uno studio che prenda in considerazione l’intero territorio di Rosolina Mare, spiaggia e pineta. Pensiamo, con umiltà, che saremmo i primi per qualità ambientale, sostenibilità, vivibilità”, concludono Vitale e Grossato.