Lendinara pronta ad accogliere il 28esimo Giro del Veneto

LENDINARA (Rovigo) - “Saranno giornate di sport ma anche di scoperta di un Veneto forse meno conosciuto ma sempre piacevole e interessante da visitare. La 28esima edizione di questo evento ciclistico è la conferma che la nostra terra è la patria delle due ruote e dei pedali e che andare in bicicletta viene quasi più semplice che andare a piedi”.

Così l’assessore allo Sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, saluta la presentazione, avvenuta venerdì 28 giugno a Palazzo Labia a Venezia, del “Giro del Veneto”, gara in quattro tappe per le categorie Elite e Under 23, che dal 3 al 6 luglio prossimi toccherà le località di Lendinara (Ro), Montegrotto Terme (Pd), Caldiero (Vr), Monte Berico a Vicenza, Belluno e il Nevegal.

La manifestazione è organizzata dalla Oes di Bassano del Grappa, del presidente Adriano Zambon, conta venti squadre iscritte (ognuna di sette atleti), provenienti da tutta Italia e con una rappresentanza internazionale.

“Veneto e bicicletta formano un binomio inscindibile – conclude Corazzari – non solo per il primato di praticanti e società sportive in questa disciplina, ma anche perché la nostra regione è uno dei più importanti centri produttivi a livello mondiale di cicli e relativi componenti, con aziende all’avanguardia per tecnologia e sperimentazione”.