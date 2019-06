[VIDEO] Dall'energia al turismo, la seconda vita dell'ex centrale Enel di Polesine Camerini

VENEZIA –presentato il 28 giugno a Palazzo Balbi alla presenza delIn base ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità, l’impianto offrirà un’opportunità di sviluppo per il territorio, grazie al, con la creazione di un innovativo villaggio turistico destinato a diventare un nuovoun volano per la valorizzazione del Delta del Po. Nel corso dell’evento ( LEGGI ARTICOLO ) è stata annunciata la firma del preliminare di vendita per la cessione del sito tra Enel e Human Company, che ha presentato la proposta di riconversione dell’area.E’ un progetto innovativo, reso possibile grazie ad un’alleanza strategica con Enel, Comune e Human Company. Ma è soprattutto una iniziativa che tiene in considerazioneRicordo che il piano prevede che arriveranno 8.000 turisti al giorno ( LEGGI ARTICOLO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO )”.“Il risultato è– conclude il Presidente - la riqualificazione del delta del Po è sempre stata per noi una priorità e questo progetto lo dimostra concretamente. Stiamo parlando diche stiamo applicando a tutti i grandi progetti messi in campo e che metteremo in campo nei prossimi anni in Veneto, nella massima trasparenza, a partire dalle Olimpiadi 2026”.“Siamo pronti per accettare da protagonisti quella che potrebbe diventare, sindaco di Porto Tolle - E’ sicuramente un successo per chi, come noi, ha improntato le linee di sviluppo del territorio verso quella cheQuesta è la prima vera azione concreta verso la riqualificazione che vedrà protagoniste le nostre aziende e i”., assessore regionale al territorio e alla cultura, commenta la presentazione avvenuta questa mattina a palazzo Balbi del progetto di Enel e Human Company.oltre a favorire uno sviluppo sostenibile con grande attenzione all'ambiente.è anche occasione per coniugareLa riconversione di Porto Tolle rappresenta un traguardo importante e l'inizio di un nuovo percorso per questa che è anche area patrimonio dell’Unesco”.“Non ultimo – conclude l’assessore regionale – il fatto chedà un’ulteriore dimensione al valore di questa iniziativa per l’intero territorio del Delta del Po e dell’area polesana in generale”.“La soluzione individuata per dare nuova vita alla centrale di Porto Tolle è la dimostrazione concreta di come sia possibile– Grazie a Futur-e, il sito di un impianto industriale che ha partecipato attivamente alla vita e alla storia della comunità locale, ma non solo, torna ad essere punto di partenza per nuove opportunità e occasioni di sviluppo. Un risultato che è possibile ottenere solo tracciando un percorso condiviso e attraverso un lavoro di squadra come quello che stiamo portando avanti con Regione, Comune e Human Company, destinato a proseguire nei prossimi anni a beneficio del territorio e del Paese”.“Siamo entusiasti di questa firma e di questo importante investimento che ci permette di cavalcare i nostri obiettivi di sviluppo attraverso la conversione aNon solo, la creazione posti di lavoro per la comunità locale e di un indotto economico sostanziale ci rende ancor più orgogliosi di essere i protagonisti insieme ad Enel di questo grande progetto”.Tra le principali attrazioni un polo sportivo multifunzionale, con un’area per gli sport acquatici, e spazi dedicati al benessere attraverso percorsi di attività, esperienze sensoriali e allenamenti rigeneranti. Anche il territorio sarà protagonista, grazie a un centro visite per la valorizzazione delle eccellenze ambientali e paesaggistiche e uno per lo sviluppo delle produzioni ittiche e agricole tipiche, accompagnate da una proposta food di alto livello con attenzione alle specialità locali.e rientra nel piano di sviluppo e di espansione sul territorio nazionale del Gruppo, con opportunità dirette ed indirette per il territorio e con unaLa proposta per dare nuova vita al sito dell’ex centrale di Porto Tolle rientra nel programma Futur-e ed è stata individuata da Enel attraverso un concorso di progetti che ha coinvolto attivamente il territorio e il mondo accademico, con l’obiettivo di selezionare soluzioni per il futuro dell’area che fossero in linea con le necessità e le aspettative della comunità locale.nell’immediato verranno avviate ulteriori attività ambientali rispetto a quelle già effettuate da Enel e verrà finalizzato il piano di dettaglio di tutti i lavori propedeutici alla realizzazione di “Delta Farm”, con demolizioni selettive che riguarderanno solo le strutture non funzionali alle nuove attività, in ottica economia circolare.LA CENTRALE DI PORTO TOLLELa centrale di Porto Tolle è entrata in servizio progressivamente a partire dal 1980. Fino alla fine degli anni Novanta ha contribuito con una quota del 10% circa della produzione nazionale di Enel. Negli anni il mutato contesto energetico ne ha ridotto progressivamente l’utilizzo. L’impianto ha cessato le attività di produzione il 1° gennaio 2015.