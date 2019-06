Bando regionale contributi alle famiglie, domande entro il 5 agosto

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Sarà l’Ufficio relazioni con il pubblico di Occhiobello a raccogliere entro il 5 agosto le domande per ricevere contributi regionali a favore delle famiglie in difficoltà.



Il programma di interventi economici straordinari (decreto della giunta regionale numero 705 del 28 maggio 2019) è rivolto alle famiglie residenti in Veneto e che abbiano un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 20mila euro.



I beneficiari sono famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati, nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (figli conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti).



La modulistica è disponibile all’Urp oppure sul sito della Regione all'indirizzo: http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/0a03f622-067a-4ae7-baf5-d577589f58c9/modulo_adesione.pdf.



L'Urp del Comune di Occhiobello sarà aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17; sabato dalle 8.30 alle 13; la delegazione a Santa Maria Maddalena il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.