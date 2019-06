Diego Basso, da Sanremo a Stienta per una magica notte d'estate

STIENTA (Rovigo) - Tornano ad esibirsi il prossimo 5 luglio alle 21 in piazza Santo Stefano a Stienta, per la rassegna “Una notte d’estate” i professori dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretti dalla “bacchetta” del maestro Diego Basso, in un coinvolgente concerto pop con entrata libera.



Proposto e organizzata dal Comune di Stienta con il patrocinio della Regione del Veneto e in collaborazione con Proloco Caligo-Stienta e Avis di Stienta, l’evento restituirà certamente una carica di emozioni e di atmosfere estive, rese più attraenti dalla presenza in palcoscenico dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana diretta dal maestro Diego Basso già collaboratore di Paolo Limiti e del Volo che ha diretto in tournée. La musica pop rock sinfonica sarà il cuore del programma musicale offerto al pubblico anche se, come è consuetudine, nei concerti del maestro Basso non si conosce in anticipo il programma musicale, ma quello che ormai si sa è che le emozioni non mancheranno.



Le voci di Art Voice Academy non hanno bisogno di molte presentazioni. Conosciute anche per la loro partecipazione nelle produzioni televisive Sanremo Young su Rai1, Viva Mogol! Sempre su Rai1 e Music, in onda su Canale 5, calcano dal 2012 il palcoscenico con i più grandi musicisti e cantanti della scena nazionale e internazionale partecipando anche al concerto di Natale in Vaticano.



Concerto d’estate - Ava Live è un progetto musicale esclusivo di Art Voice Academy, centro di alta formazione per lo spettacolo ed eccellenza veneta per il canto e la musica e, per la prima volta, si svolge in provincia di Rovigo. Sul palcoscenico a Stienta ci saranno circa 100 artisti tra musicisti dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana, solisti e cori dell’Art Voice Academy.



Parteciperanno, infatti, il Teen’s Choir e Young Choir e ci sarà anche la sezione “young” dell’Orchestra che sono i musicisti che fanno parte della Sanremo Young Orchestra.



il sindaco Enrico Ferrarese dichiara: “E' un vero onore poter presentare a Stienta un evento di tale levatura. Il valore, la fama e la bravura del maestro Diego Basso con l'Orchestra ritmico sinfonica italiana e le voci di Art Voice Academy sono garanzia che la nostra comunità, ma con essa anche le altre del nostro territorio, potranno godere dal vivo (peraltro gratuitamente) di uno spettacolo che solitamente si vede in televisione o nei grandi teatri e non in piccoli centri come i nostri. Alla Regione del Veneto va il nostro più sentito ringraziamento per l'attenzione come sempre mostrata e per l'impegno nel voler rendere alla portata di tutti la fruizione di alte forme d'arte e di spettacolo”.

Ugo Mariano Brasioli