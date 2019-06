Alle origini della Fabbrica di Ascanio Celestini con l'Accademia Palcoscenico

PADOVA - I 19 allievi di Accademia Palcoscenico, la scuola del, dall'1 al 6 luglio (alle 19) debuttano sulin una versione corale disulla storia operaia italiana. Lo spettacolo prodotto dallo Stabile Veneto e diretto da Sandra Mangini, per la rassegna estiva Aperitivo a Teatro porta per la prima volta in scena in Italia le musiche composte da Giovanna Marini per la versione francese del testo.In platea, ad assistere alla prima dei giovani allievi (1 luglio), ci sarà Ascanio Celestini l’autore del testo, che incontrerà i ragazzi durante le prove per condividere le sensazioni sullo spettacolo e prepararli al grande debutto.Al termine dello spettacolo il maestro Terrani consegnerà i diplomi agli allievi dell’Accademia Palcoscenico.. E' il racconto epico di una vicenda umana, che parla di uomini e di donne, di vita e di morte, di amore, di orgoglio e di condanna. I canti della tradizione orale sono firmati da Giovanna Marini, la più grande compositrice italiana di musica vocale per il teatro.Il testo di Celestini è basato su memorie operaie, elaborate con la maestria di un vero narratore popolare contemporaneo. All’attualità del pensiero sul tema del lavoro, si mescolano i modi della cultura contadina: l’orizzonte simbolico, il senso del magico, del mistero dell’esistenza.La narrazione accade nel tempo presente, tra le ombre di quella che fu una Fabbrica, poiché tutto è completamente cambiato., che ha ascoltato i ricordi del suo capoturno Fausto, la storia di suo padre e di suo nonno, “che si chiamava Fausto pure lui”, andando così fino alle origini della Storia. Il racconto è una lettera alla madre, una lettera mai scritta, che riguarda quel primo giorno di lavoro, il giorno in cui il giovane operaio discende all’inferno.. E’ un adattamento corale che restituisce la dimensione collettiva di questa storia, che, auspica, possa abbracciare anche il pubblico. “Auspico un teatro che crei appartenenza e non lontananza. Per quanto l’impresa sia difficile, in questo momento storico, voglio credere che l’unica cosa che abbia senso trasmettere (nella nostra Fabbrica, che è il Teatro) è la tensione alla qualità del lavoro. Per aver fatto insieme questo percorso pieno di rischi e di gioia, voglio ringraziare i 19 giovani attori di Accademia Palcoscenico, tutti i collaboratori e il Teatro Stabile del Veneto”.Al termine dello spettacolo segue l’immancabile rito dell’aperitivo con attori e spettatori.