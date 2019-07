I camion dei rifiuti per la discarica di Villadose e l'impianto di Sarzano non passerranno più per via Calatafimi

ROVIGO - Manovra “a tenaglia” da parte di Comune e Provincia di Rovigo su via Calatafimi che cerca di risolvere oggi, quanto doveva essere già stato risolto nel 2009. Adesso la situazione diventa "urgente" ma con il Consorzio Rsu, proprietario fino al 28 dicembre 2018 dell'impianto Tmb di Sarzano e della discarica di Taglietto 1 a Villadose, l'urgenza è di casa. All'inizio la strada verrà pagata da Ecoambiente ma la Provincia autorizza a versare i soldi in bolletta. Come recita il punto 3 del protocollo d'intesa, infatti: "La Provincia ì, verificati i presupposti, si impegna a dar corso alla modifica Aia Tagliatto Uno di cui è titolare Ecoambiente srl consentendo alla stessa di procedere alla realizzazione dell'opera i cui costi, trattandosi di viabilità necessaria all'accesso alla predetta discarica, potranno essere riconosciuti nella tariffa di smaltimento".

L’arteria stradale di via Calatafimi è in pessime condizioni soprattutto a causa del passaggio dei camion che si trovano a transitare nella zona (LEGGI ARTICOLO), diretti verso l’impianto Tmb di Sarzano e la locale discarica T1.

Già in data gennaio 28 gennaio 2009 venne sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Veneto, Veneto Strade, Provincia di Rovigo, Ato Rifiuti, Consorzio Rsu e Comune di Villadose per la riqualificazione ambientale delle aree denominate “Taglietto” e “Isola Verde”, che prevedeva - tra l’altro - la realizzazione del tratto stradale complementare alla realizzazione della circonvallazione di Villadose ed al collegamento tra il Comune di Villadose ed il Comune di San Martino di Venezze (ossia, della bretella di collegamento tra la Sr 443 e la via Serafino Zennaro), necessario per permettere il transito e l’accesso in sicurezza ai mezzi di trasporto.

Se già allora la questione era da non sottovalutare, ora è divenuta urgente dato che nel “protocollo d’intesa per la realizzazione della viabilità di accesso agli impianti di smaltimento separatore Tmb e T1” che sarà presentato mercoledì 3 luglio alle 17 nel corso del consiglio provinciale, si parla di avviare l’intervento “nel più breve tempo possibile”.

Via Calatafimi, come si evince anche dallo stesso protocollo, presenta infatti gravi dissesti e, per questo motivo è stata vietata la circolazione al traffico pesante (LEGGI ARTICOLO).

Ciò però causa un’ulteriore emergenza visto che “tale preclusione impedisce oggi l’accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dell’ambito provinciale, generando una situazione emergenziale che costringe all’utilizzo dell’unica viabilità alternativa lungo le strade arginali e di attraversamento del centro storico non adatte a sostenere mezzi di portata coerente con i riferimenti di impianto”.

Per questo motivo Provincia, consiglio di Bacino, Comune di Villadose ed Ecoambiente srl sottoscriveranno il protocollo per la realizzazione in tempi rapidi della bretella di collegamento della Sr 443 a via Serafino Zennaro per garantire l’accesso agli impianti.

Sul versante della sistemazione della via si è mosso anche il Comune di Rovigo con l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Favaretto, che ha fatto sapere di aver stanziato circa 100mila euro per la messa in sicurezza e ripristino della strada con l’incarico di progettazione già affidato; la questione era stata presa in mano anche dal commissario straordinario Nicola Izzo (LEGGI ARTICOLO) che prima di lasciare la città aveva destinato ulteriori fondi affinché si provvedesse il prima possibile alla riparazione di via Calatafimi.