Un nuovo mezzo per l’Anteas

ROSOLINA (Rovigo) - Grande festa per l’Anteas di Rosolina che domenica 30 giugno ha ricevuto un nuovo mezzo per il trasporto di persone anziane che hanno difficoltà con gli spostamenti. L’associazione nata per realizzare attività a favore delle persone anziane e della comunità, con la realizzazione di servizi, iniziative ed attività ha sempre operato con un veicolo che, nel corso degli anni si è usurato. Così, grazie ad un contributo da parte della Regione Veneto e alla generosità di chi ha donato qualcosa in favore dell’associazione di volontariato, l’impresa è riuscita.

All’inaugurazione era presente oltre al sindaco di Rosolina, Franco Vitale anche il capogruppo consiliare di maggioranza, Daniele Vallese; assieme ai volontari hanno salutato la partenza del nuovo subito dopo la benedizione da parte di don Gastone Boscolo.