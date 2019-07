Mediazione inutile, Sì al quinto sciopero

ROVIGO - Da Adria a Rovigo per nulla.. Nulla di fatto quindi in prefettura tra sindacati, i rappresentanti delle Rsu aziendali, ed il Csa a causa della mancanza di quest'ultimo al tavolo di fronte al neo vicario Luigi Vitetti ( LEGGI ARTICOLO ).“Ormai ognuno è arroccato nelle proprie posizioni. Addirittura i lavoratori sono stati precettati per sabato e quindi sarà uno sciopero a metà" fa eco a Benazzo Francesco Malin in rappresentanza della Cisl ricordando la procedura di “richiamo al lavoro” attuata dal Csa nei confronti dei dipendenti che, se volessero, potrebbero rifiutare aderendo allo sciopero così come previsto dalle loro tutele.Intervenuto come uditore insieme all’assessore Marco Tosato ma dello stesso parere dei sindacalistiche parla di esasperazione dei toni e di impoverimento dei lavoratori. "Ormai non ha senso parlare di commissariamento. L'unica alternativa è attendere la scadenza naturale del cda presieduto da Sandra Passadore. Cosa che avverrà a gennaio 2020" anche se i sindacati confidano nella revoca del mandato alla presidente da parte della Regione Veneto.