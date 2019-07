[VIDEO] Giro del Veneto al via nel ricordo di Flavio Paio e Alberto Giacometti

LENDINARA (Rovigo) - E’ cominciato da Lendinara (con il sindaco Luigi Viaro in versione starter) con direzione Montegrotto Terme (Pd), il 28esimo Giro del Veneto, la corsa ideata ed organizzata da Adriano Zambon con 128 corridori di 20 diverse formazioni che si sono contesi il primato tra cui un osservato speciale: Marco Frigo 19enne vicentino reduce dal campionato italiano Under 23. Ad indossare la prima maglia rossa di leader della classifica generale è stato Davide Casarotto di General Store Essegibi. Sptint vincente su Matteo Zurlo, Zalf Euromobil Desirèe Fior, che aveva condiviso lo sforzo di tenere testa ad un gruppo che si sbriciolava in più tronconi sulle salite di Castelnuovo e Roccolo.

Casarotto e Zurlo hanno impostato il finale su ritmi molto elevati e soltanto nel corso dell’ultima tornata il drappello dei più immediati inseguitori riusciva a chiudere sulla coppia di testa.

Il caldo e la velocità indotti in questa prima giornata hanno provocato ritardi di notevole impatto tanto che da questa prima uscita per molti corridori sarà un giro completamente in salita.











E fin qui le notizie sportive.

Per quanto riguarda la festa inutile dire che la città di Lendinara ha offerto grade ospitalità a tutti gli atleti: “La tappa è stata fortemente voluta dal sindaco, Luigi Viaro - ha detto l’assessore Francesca Zeggio - e l’ha dedicata a Flavio Paio e Alberto Giacometti, due importantissime figure del ciclismo lendinarese che abbiamo voluto ricordare donando alle loro famiglie una targa e un omaggio floreale”.