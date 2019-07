Il carcere rischia di diventare una polveriera “Qui è un vero inferno”

ROVIGO - Situazione pesante all’interno della casa circondariale di Rovigo per quanto riguarda la polizia penitenziaria con i climatizzatori che si trovano nella caserma agenti rotti da oltre 3 settimane.

La segnalazione arriva dal coordinatore regionale del Veneto Fp Cgil Penitenziari, Gianpietro Pegoraro che denuncia “la grave situazione in cui sta attraversando da ben oltre tre settimane non solo il personale di polizia penitenziaria del carcere rodigino ma anche i familiari dei detenuti. Situazione questa che trova sullo stesso piano i poliziotti della penitenziaria che sono costretti a svolgere la loro attività lavorativa in un contesto di cemento armato com'è il carcere di Rovigo e i familiari dei detenuti che, non per loro scelta, vengono a far visita ai propri parenti rinchiusi all'interno della suddetta struttura carceraria”.

Infatti, come racconta Pegoraro, la situazione come sopra è stata detta dura da oltre 3 settimane e riguarda l'assenza per rottura dei climatizzatori, situati nella caserma agenti, all'interno del carcere dove vi sono una buona parte degli uffici e di alcune postazioni di servizio in cui è richiesto il presidio di personale di polizia penitenziaria all'interno del reparto dei colloqui detenuti. Proprio qui avvengono gli incontri tra i familiari e detenuti. “Il problema - rimarca il sindacalista - si sta verificando e si è verificato in questo periodo di caldo torrido dove le temperature misurate all'interno dei suddetti luoghi toccano anche i 40 gradi. Il personale a fronte di queste alte temperature non è nelle condizioni di lavorare ed inoltre, già alcuni di essi presentano dei cali di pressione dovuto al caldo. Al personale non viene data, da parte della direzione, nessuna bottiglietta di acqua per far fronte al la calura e ci si difende con dei vecchi ventilatori per attenuare le alte temperature”.

Come spiega Pegoraro, la direzione del carcere di Rovigo sottosta a quanto afferma la ditta appaltatrice dei lavori, che rimanda sempre la riparazione dei climatizzatori, ma intanto a pagare le conseguenze sono lavoratori e familiari.

“La Fp Cgil chiede che la situazione sopra descritta venga al più presto sanata e che da parte della direzione di Rovigo sia tutelato il diritto alla salute del proprio personale”.