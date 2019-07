La nuova segnaletica orizzontale in arrivo nelle 46 strade provinciali

ROVIGO – Le strade provinciali diventano più sicure grazie alla stipula del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale.

L'importante accordo è stato siglato martedì 2 luglio tra la Provincia e l'impresa appaltatrice Ongaro srl di Cadogno (Vi) per un importo di 282.227,75 euro finanziato dalla vendita di azioni di Veneto Strade spa. Ad essere interessate dai lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale sia centrale che di margine, saranno tutte e 46 le strade provinciali per una lunghezza totale di 432 chilometri; verranno inoltre realizzate ex novo tutte le superfici: fasce d'arresto, figure, simboli e canalizzazioni.

L'inizio dei lavori avverrà presumibilmente subito dopo ferragosto e durerà 60 giorni.

L'intervento va a completare gli appalti per l'anno in corso interamente progettati e gestiti dal personale tecnico del servizio viabilità che hanno riguardato il rifacimento delle sovrastrutture stradali per un importo complessivo di 1.800.000 euro finanziati dal ministero delle Infrastrutture e trasporti. Con lo stesso ministero, fanno sapere dalla Provincia, è attualmente in itinere la richiesta di un ulteriore finanziamento per la manutenzione straordinaria dei ponti sul fiume Po che dovrebbe concretizzarsi con la riunione a Roma di venerdì 5 luglio a cui parteciperanno i tecnici del servizio viabilità e manutenzione strade e riguarderà il ponte tra Ficarolo e Stellata e tra Loreo e Porto Viro.