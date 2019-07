Tra Ville e Giardini, tutto pronto per la ventesima edizione

ROVIGO - Si è presentata in grande stile l’edizione numero XX della manifestazione Tra Ville e Giardini che presenta anche quest’anno un programma di tutto rispetto con big della musica e del mondo dello spettacolo. L’iniziativa, promossa e sostenuta dalla Provincia e co-finanziata dalla Regione Veneto, vede partecipare 16 comuni polesani; partner organizzativo e ideativo è l’Ente Rovigo Festival, associazione culturale di Rovigo mentre il partner finanziario è la Fondazione Cariparo.

“Il valore della proposta artistica è sempre stato la cifra di riconoscimento della rassegna - ha detto il direttore artistico, Claudio Ronda, nel corso della conferenza stampa in Provincia di Rovigo - per quanto riguarda le scelte degli artisti più noti e soprattutto, in riferimento all’individuazione degli ospiti emergenti o comunque meno conosciuti. Ricerco costantemente la qualità della proposta, nell’autore affermato e in quello che sale sul palco la prima volta”.

Dal 17 luglio al 18 agosto, con anteprima il 9 luglio si conferma la linea di decentrare gli appuntamenti culturali alla scoperta degli angoli meno noti della vasta provincia polesana.

La prima data è quella di martedì 9 luglio alle 21 in una splendida cornice quale quella di villa Malmignati a Lendinara; protagonisti saranno Paolo Lanzarini, The salt&pepper band e Nino & The Soul food.









Si proseguirà con l’apertura vera e propria della manifestazione che si terrà mercoledì 17 luglio a villa Morosini a Polesella con un nome conosciutissimo del panorama musicale italiano ma, più in generale, dello spettacolo: Elio. “Orfano” delle Storie Tese saprà comunque intrattenere il pubblico con la sua grandissima verve e simpatia e sarà in collaborazione con Rovigo Cello City.

Venerdì 19 luglio in piazza Monsignor Porta a Villanova del Ghebbo toccherà a Okidok, un duo “circense minimalista” con due clown molto diversi dal solito.

Sabato 20 luglio nell’area spettacoli del Censer spa - Rovigo Fiere, ci saranno Ginevra Di Marco e Cristina Donà, due grandi voci della canzone italiana.

Martedì 23 luglio l’appuntamento è invece alla corte dei Gorghi a Trecenta Marzanata con il grande chitarrista statunitense, Mike Stern accompagnato da uno dei più grandi batteristi viventi Dave Weckl con la sua band.

Giovedì 25 luglio a Tenuta Giarette a Scardovari di Porto Tolle ci sarà un altro grande artista: Arturo Brachetti con i suoi camaleontici aspetti.

Sabato 27 luglio a villa Schiatti-Giglioli a Ficarolo arriveranno Ladyvette, un trio swing di attrici/cantanti.

Martedì 30 luglio, invece, a villa Dolfin Marchiori a Lendinara, arriverà un’altra bella voce del panorama italiano, quella di Chiara Civello, cantante, polistrumentista e compositrice.

Sabato 3 agosto a villa Le Procurative di Ceregnano il grande swing sarà di casa con il nome di Ray Gelato & The Giants.

Domenica 4 agosto nell’arena golenale il Pontile di Santa Maria Maddalena di Occhiobello altro big del teatro e della televisione, Giole Dix che parlerà, come solo lui sa fare, del rapporto tra padri e figli.

Giovedì 8 agosto ad Ariano a San Basilio ci saranno Le Ebbanesis, duo napoletano che ha raggiunto la notorietà grazie alle doti canore e a Youtube.

Venerdì 9 agosto ad Adria nella Casa della Associazioni toccherà ad un “figlio d’arte”: Filippo Graziani, secondogenito di Ivan Graziani.

Domenica 11 agosto a villa Nani Mocenigo di Canda altro grande appuntamento con Volosi, uno dei più importanti ensemble della musica polacca contemporanea.

Martedì 13 agosto a Ceneselli all’arena Don Arrigo Ragazzi sarà la volta dei Soul System, vincitori della decima edizione di X Factor.

Venerdì 16 agosto a Castelmassa a palazzo Bentivoglio arriverà Eva Pevarello, voce calda e graffiante e un talento indiscutibile.

Domenica 18 agosto ultimo appuntamento a Fratta Polesine a villa Badoer con cantautore e pianista italiano vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21. 30 e gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo. La prevendita dei biglietti è da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 all’Ente Rovigo festival in viale Porta Adige, 45 a Rovigo.

L’anteprima di martedì 9 luglio è ad ingresso libero; per tutti gli altri spettacoli il costo del biglietto unico sarà di 10 euro; il costo del biglietto ridotto per under 18 e over 65 sarà di 8 euro, ingresso gratuito a minori fino a 12 anni compiuti.

Giovedì 25 luglio, giovedì 8 agosto, venerdì 9 agosto, domenica 11 agosto, martedì 13 agosto e venerdì 16 agosto, costo del biglietto unico: 5 euro.

Per gli spettacoli di mercoledì 17, sabato 20, martedì 23 e martedì 30 luglio e sabato 3, domenica 4, martedì 6 e domenica 18 agosto la prevendita sarà online su www.diyticket.it.