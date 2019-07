La Croce Verde di Adria ottiene ragione contro la messa a gara dell'Ulss 5 del trasporto in ambulanza

ADRIA (Rovigo) - La Corte di giustizia europea ha stabilito che i servizi di trasporto in ambulanza dove esistono rischi potenziali, per la salute del paziente, possono essere affidati con convenzione diretta e senza gara pubblica alle pubblica alle associazioni di volontariato (LEGGI ARTICOLO).

Una pronuncia che segue la richiesta del Tar di Venezia per l’interpretazione delle norma dopo i due ricorsi sulle delibere dell’Ulss 5 che vedevano coinvolta la pubblica assistenze Anpas Croce Verde di Adria (LEGGI ARTICOLO).

La sezione terza del Tar Veneto, nel 2018, aveva sospeso il giudizio sui ricorsi per chiedere l’esame della Corte Ue la quale, si legge nell’ordinanza del 20 giugno resa nota il 4 luglio, “la presenza del personale qualificato a bordo di un’ambulanza non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un servizio di ambulanza d’emergenza, e non permette “automaticamente l’esclusione” dall’applicazione del procedimento di “gara pubblica” per aggiudicarsi il servizio.

Questo il commento del presidente nazionale Anpas, Fabrizio Pregliasco: “L’ennesimo tassello di un lavoro congiunto che Anpas ha intrapreso a fianco delle pubbliche assistenze: è arrivata questa ulteriore conferma che non si va a gara quando i servizi sono a rischio potenziale. Sarà necessario consolidare ulteriormente questi risultati affinché vengano attuati a livello nazionale”.

Il presidente della Croce Verde Adria Antonio Sturaro ha invece detto: “Siamo soddisfatti della decisione della Corte di giustizia Ue che ha accolto le nostre tesi, affermando, al punto 27, che “L’emergenza può nondimeno essere dimostrata, quantomeno potenzialmente, quando occorra trasportare un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto”, il che vale per tutti i trasporti effettuati dalla nostra associazione, che quindi dovranno continuare ad essere affidati al volontariato e non messi a gara”.