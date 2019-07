Rovigo è la provincia più povera del Veneto

ROVIGO. E’ possibile vivere con meno di mille euro netti al mese? Beh, possibile sì, facile no, soprattutto se si ha una famiglia e se quella è l’unica entrata su cui contare. Eppure nel Rodigino, la provincia più povera di tutto il Veneto, il 44% dei lavoratori dichiara meno di 15mila euro lordi all’anno che si traducono appunto in uno stipendio inferiore ai mille euro netti mensili. E’ questo il quadro che emerge attraverso le elaborazioni effettuate dallo Spi Cgil del Veneto sugli ultimi dati appena pubblicati dal Dipartimento finanze del ministero dell’Economia e finanza e relativi alle dichiarazioni dei redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017. L’analisi rientra nell’ambito della negoziazione sociale che il sindacato dei pensionati svolge in tutto il Veneto confrontandosi con le amministrazioni e con gli Enti locali per identificare politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione e in particolare degli anziani.

Ma questo dato nasconde un’altra realtà, che fa riflettere. Nel territorio di Rovigo, infatti, si alzano i redditi di lavoratori autonomi e imprenditori mentre calano notevolmente quelli dei dipendenti. In una parola, crescono le diseguaglianze sociali anche considerando che i pensionati, pur mantenendo inalterato il proprio potere d’acquisto grazie agli accordi raggiunti con il governo nel 2016, ricevono assegni previdenziali molto bassi (in media, 15.746 euro lordi all’anno).

Numeri alla mano, la provincia di Rovigo con un reddito medio pro-capite di poco superiore ai 17mila e 700 euro risulta la più povera di tutto il Veneto. C’è un però.

Infatti crescono sia i redditi degli imprenditori (in contabilità ordinaria), che passano dai 35mila euro lordi annui del 2016 ai 35.775 euro del 2017, sia, soprattutto, quelli dei lavoratori autonomi che aumentano dai 43.577 euro del 2016 ai 47mila euro del 2017. Perdono invece potere d’acquisto i dipendenti che vedono il reddito scendere da 19mila e 100 a 18.987 euro. I pensionati di Rovigo riescono a mantenere la propria capacità di spesa rispetto all’inflazione ma il loro reddito medio (15.746 euro lordi all’anno) è molto limitato.

Come detto, poi, le diseguaglianze sociali sono sempre più evidenti: nella fascia di reddito inferiore ai 15mila euro lordi annui, infatti, si concentra il 17% del reddito complessivo che però viene suddiviso fra il 44% dei contribuenti. L’ 8,5% della ricchezza complessiva prodotta a Rovigo finisce invece nella tasche dell’1% dei lavoratori, quelli che dichiarano redditi superiori ai 75mila euro lordi annui.

“I dati elaborati dallo Spi del Veneto testimoniano ancora una volta le difficoltà che vive il territorio rodigino, il più povero della nostra regione – commenta Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello Spi Cgil di Rovigo - Quello che più ci preoccupa è l’aumento delle diseguaglianze sociali dovute alla continua precarizzazione del lavoro, ai blocchi contrattuali e alle difficoltà a rinnovare gli integrativi aziendali, per effetto di una crisi economica protrattasi per lungo tempo. In più, il continuo aumento dell’evasione fiscale mette sempre più in difficoltà gli equilibri contabili delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Va da sé che questi andamenti oltre ad allargare le disuguaglianze sociali nel nostro paese contribuiscono a rallentare la domanda interna e di conseguenza pregiudicano in maniera sostanziale la crescita economica”.

Il sindacato dei pensionati rileva poi anche nel Rodigino ricadute negative, in termini di pressione tributaria, per effetto dello sblocco dei tributi previsto dalla legge di bilancio 2019. “Infatti - continua Biancardi - se alcuni comuni, seguendo le nostre indicazioni, hanno deciso di sfruttare questa opportunità aumentando le soglie d’esenzione, altri hanno semplicemente inasprito la pressione fiscale, in alcuni casi raddoppiandola, senza distinguere fra redditi bassi e redditi bassi. Anche per questo trovano ampia giustificazione le richieste del sindacato dei pensionati e più complessivamente delle nostre organizzazioni confederali di Cgil Cisl e Uil non solo al Governo nazionale, ma anche alle nostre regioni e alle amministrazioni locali per cercare di riorientare le scelte di politica economica e sociale a favore delle fasce più deboli delle nostre comunità”.