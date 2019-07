Richiesta la messa in liquidazione per la Rovigo ssd

ROVIGO -Resiste solo Giuseppe Calabria, socio al 50% che si dimostra amareggiato per il comportamento degli altri soci e si dichiara ottimista per l'ingresso di nuovi investitori prondi a dare solidità alla prima squadra e a tutto il settore giovanile.I soci sono da settimane ai ferri corti e il futuro del Rovigo ssd è sempre più incerto. Un anno fa le due società si erano fuse per creare un'unica entità che desse qualità e un’unità d'intenti al calcio rodigino ma, dopo la stagione appena trascorsa, sono emersi diversi problemi. È da premettere che la concessione dello stadio Francesco Gabrielli era in mano al socio, di minoranza, Malvino Cervati e, di conseguenza, alla stessa società che ne detiene l’usufrutto degli stessi impianti sportivi, cioè lo stesso Rovigo ssd. Ma detta convenzione è scaduta e dovrà essere rinegoziata con il Comune di Rovigo.Detto questoUna delle motivazioni della creazione della nuova societaria sarebbe stato il continuo silenzio dell’amministratore unico di Rovigo ssd Maurizio Formenton, il quale sarebbe accusato di non comunicare con lo stesso settore giovanile.Una situazione in bilico, che. Questo non compromette l’iscrizione al prossimo campionato di prima categoria della squadra, ma porterebbe alla nomina di un “curatore”, che nell’arco di circa tre mesi, andrà a valutare la situazione rodigina e cercare di porvi rimedio anche se lo spettro sembra essere quello dello scioglimento della società.