Girandola di portieri, Cristian Bala ritorna al Delta

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Al Delta Porto Tolle sembra essere ora di parlare di portieri e nello specifico ci sarà un ritorno importantissimo, ovvero l'estremo difensore classe '98 Cristian Bala. Già a Porto Tolle nella stagione 2017 - 2018 con mister Sandro Tessarin dove giocava come fuoriquota.

Dopo la parentesi toscana all'Aglianese di Fabio Rosati (ex Adriese) ha deciso di tornare alla formazione deltina. Sempre per quanto concerne gli estremi difensori Riccardo Pigozzo, già al Porto Tolle quest'anno, classe 2000 sembrava essere vicino all'Adriese, ma è probabile il suo ritorno a Venezia come secondo portiere nel caso la formazione neroverdearancio rimanesse in Lega Pro, mentre nel caso fosse ripescata in serie B allora le opzioni sarebbero quelle di Porto Tolle con Milan come preparatore dei portieri o il ritorno con Cesare Chiarelli alla squadra adriese. Un portiere giovane che farebbe comodo ad entrambe le squadre polesane, visto il suo talento.