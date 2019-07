Iniziate le riprese del nuovo film di Fernando De Laurentis

ROVIGO - Sono iniziate sabato 6 luglio a Rovigo, in una proprietà privata in periferia, le riprese di Domani sarà un’altra possibilità tratto dal libro omonimo della giovanissima Valentina Sgarbi.

Mentre in questi giorni è arrivato il patrocinio della Regione Veneto per la presentazione del film Amnesia alla prossima Mostra del cinema di Venezia, nella mattinata di sabato, il regista Ferdinando De Laurentis, con i suoi ragazzi del Tpo, ha battuto i primi ciak di questo film, il cui romanzo di base è stato scritto da una ragazza di Fiesso Umbertiano di soli 17 anni, Valentina Sgarbi.

Racconta di Amanda che, a 12 anni, di notte, in un incidente davanti a casa, vede morire una giovane. A bordo dell’auto, insieme all’unica vittima, ci sono altri due ragazzi, alterati dall’abuso di alcool, la cui identità resterà avvolta nell’ombra. La protagonista, interpretata da Micol Guerrini, veterana del Tpo di Occhiobello e da poco nominata assessore alle Politiche giovanili, Palio, Cooperazione internazionale, Servizi informatici del Comune di Ferrara, è poco più che trentenne, vedova, quando decide di riprendere in mano la propria vita.

La sincera amicizia con l’ex cognata Ginevra (interpretata dalla scrittrice Federica Guiato) non si è mai spezzata, malgrado anche a lei, Amanda abbia nascosto un segreto importante. Quel segreto sarà rivelato e su questo si costruisce la trama del film. E, come si sa, un segreto poi ne cela altri che verranno rivelati uno dopo l’altro.

A fianco di Micol Guerrini, oltre a Federica Guiato, ci sono Greta Zarano, Marino Bellini, Marco Crepaldi, Marco Serri, Asia Munerato, Pablo Ayala, Cindy Pavan Brambilla, Adelmo Macchioni e tutti i ragazzi che fanno a capo del Tpo di Occhiobello e molte comparse e piccoli ruoli locali. “Ed è proprio un film sui giovani e sul nostro territorio – dice l’aiuto regista Sebastiano Torelli, ventenne - come se i personaggi della storia siano le persone che incontriamo tutti i giorni nella nostra vita, qui da noi. Tra i tanti, con noi, in questo film, collabora l'artista rodigino Alberto Cristini ed è molto interessante confrontare il suo linguaggio artistico con il nostro”.

C’è attesa per questo lavoro, in quanto si è parlato molto del libro di Valentina in questi due anni e mezzo, anche a livello nazionale a Fiesso Umbertiano e a Occhiobello dove è molto conosciuta.

Come di consueto, la lavorazione del film richiederà circa un mese di riprese più un periodo di post produzione. Salvo cambiamenti repentini, Domani sarà un’altra possibilità dovrebbe uscire entro l’inverno 2020. Non è escluso che debutti il 14 febbraio 2020, il giorno di San Valentino, come sognato dalla protagonista Micol Guerrini.