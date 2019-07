L'avvocato scrittore Nicola Buoso tra i vincitori di Racconti nella Rete

LENDINARA (Rovigo) - C’è anche il lendinarese, Nicola Buoso tra i vincitori del premio letterario Racconti nella Rete 2019 a cura dell’associazione culturale LuccAutori.

Buoso, classe 1965, scrittore per vocazione, avvocato per lo più in materia penale, con studio in Rovigo, abita a Lendinara, è sposato con Donatella. Tra i suoi interessi c’è la cultura, la storia, in particolare quella non convenzionale e del Polesine ma anche arte, fumetti, libri, musica (Pink Floyd e Lucio Battisti), cinematografia, sport (ma senza praticarlo). Si è aggiudicato la vittoria con il racconto “Bancomat”.

La giuria tecnica della 18esima edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edito da Castelvecchi. “Complimenti ai vincitori – ha detto il presidente, Demetrio Brandi - e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 25° edizione del festival LuccAutori, in programma dal 20 settembre al 6 ottobre alla Biblioteca Agorà, palazzo Bernardini e villa Bottini.

Nelle giornate del 5 e 6 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Del Veneto, oltre a Nicola Buoso è stato premiato anche il veronese Luca Zambelli.