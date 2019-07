Consorzio di Bonifica Adige Po, approvato il consuntivo 2018

ROVIGO - “Non è mai scontato il risultato per l’approvazione di un bilancio in un ente. Ma il bilancio consuntivo 2018 dell’Ente consortile Adige Po, approvato con voto favorevole da tutti i consiglieri presenti in assemblea raggruppa il lavoro non solo per il 2018, ma è il frutto di un lavoro quinquennale, che si chiude il 15 dicembre 2019 con le elezioni come deliberato dalla giunta regionale qualche settimana fa.

Di questo ringrazio il direttore del Consorzio Giancarlo Mantovani e tutti i collaboratori per il lavoro svolto e per avere recepito dal consiglio di amministrazione le linee guida per dare ai cittadini contribuenti, in special modo gli imprenditori del settore primario, risposte concrete”.

Queste le parole del presidente del Consorzio di bonifica Adige Po, Mauro Visentin, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 avvenuto nella mattinata del 26 giugno. Durante l’assemblea sono stati esposti, illustrati e largamente commentati i “numeri” del consuntivo 2018 sia dell’entrata che della spesa. In particolare merita di essere ricordata la condizione di grande equilibrio conseguita nella gestione finanziaria ed economica del Consorzio.

Nel commentare alcuni stanziamenti di bilancio è intervenuto anche il revisore contabile dell’ente consortile, Andrea Albanese, che durante l’anno 2018 ha avuto modo di confrontarsi sistematicamente con il responsabile del settore ragioneria Andrea Vicentini sugli aspetti tecnici e amministrativi della gestione del bilancio del Consorzio.

Il direttore generale, Giancarlo Mantovani ha avuto modo di porre in evidenza il valore di un consuntivo che alla ragione di correttezza e compiutezza associa e dimostra il valore sistematicamente perseguito di prudente valutazione delle risorse disponibili e delle conseguenti possibilità di spesa, ma ponendo sempre la massima attenzione al migliore utilizzo del singolo euro.

Durante lo svolgimento dell’assemblea vari amministratori hanno chiesto lumi in merito a diversi aspetti del consuntivo 2018, ottenendo dal direttore e dal capo settore ragioneria spiegazioni dettagliate e soddisfacenti.

Nelle conclusioni, prima delle votazioni, il presidente Mauro Visentin ha voluto ringraziare, per il lavoro svolto, il consiglio di amministrazione, che ha inteso sempre rispondere con le proprie decisioni alle esigenze ed istanze dei contribuenti, nonostante ci sia qualche volta il “soffocamento” delle troppe norme e disposizioni. Sono seguite le votazioni da parte degli amministratori, il cui esito è stato a favore unanime dell’approvazione del consuntivo 2018,

A conclusione, il presidente del Consorzio nonché vicepresidente di Anbi Veneto, Visentin assieme al direttore generale Mantovani, ha annunciato che si sta valutando, assieme ai colleghi del Consorzio Delta del Po, di organizzare un convegno dal titolo “Consorzi e Istituzioni”, quale occasione di sintesi dell’attività di questo quinquennio che ha visto protagonisti i Consorzi di bonifica, in positiva collaborazione con le istituzioni dei vari livelli e che si sta concludendo e allo stesso tempo rinnovando con le elezioni del 15 dicembre.