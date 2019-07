Mark Caltagirone al Carnevale, fa già sorridere così

ROSOLINA MARE (RO) - Rosolina Mare si sta mobilitando per uno degli eventi clou dell’estate 2019. Torna, infatti, per il settimo anno consecutivo, il Carnevale d’Estate, ormai divenuto uno dei principali appuntamenti del litorale veneto con migliaia di presenze. A essere coinvolto sarà il cuore della località balneare del Parco del Delta del Po, tra viale dei Pini e piazzale Europa, a partire dalle 21 di sabato 13 luglio, Giove Pluvio permettendo.

“Decine di volontari sono al lavoro a fianco di Comune e forze dell’ordine per garantire un evento allegro, sicuro e che sia un sano momento di divertimento per tutti e per tutti i gusti”, affermano Daniele Grossato, vicesindaco con delega al turismo, e Michele Grossato, presidente della Pro Loco di Rosolina.

Al lavoro c’è pure l’associazione dei commercianti “Amare Rosolina”, che sta allestendo vetrine e locali per creare la giusta atmosfera. “Ovviamente confidiamo nel bel tempo anche perché abbiamo già rinviato l’evento, previsto inizialmente per il 22 giugno”, rimarca Michele Grossato.

Lungo il viale centrale di Rosolina Mare, dalle 21, sfileranno numerosi carri allegorici provenienti da tutto il Nordest, centinaia i figuranti. Ogni carro avrà il suo tema, filo conduttore sarà l’ironia. E c’è grandissima attesa per conoscere di persona l’ospite d’eccezione di questa settima edizione: “Sul palco con noi ci sarà Mark Caltagirone che ha scelto Rosolina Mare per mostrarsi al grande pubblico”, annuncia con giusto orgoglio il presidente della Pro Loco. “Stiamo facendo tutte le verifiche del caso per intercettare quello vero!”.

Mark Caltagirone è un nome ed un cognome che ha raggiunto la ribalta nazionale grazie a Pamela Prati, uno scandalo televisivo in piena regola che ha fatto la fortuna di trasmissioni e giornali di gossip. In verità è un personaggio che non esiste.

Per il resto, si ballerà per tutta la serata con Berga dj e l’energica Sally Luigina Chemist, tra le più conosciute drag queen d’Italia. L’evento sarà preceduto dalla diretta di Delta Radio con Paolo De Grandis dalle 19 alle 21.

“Per garantire la massima sicurezza, entrerà in vigore l’ordinanza di divieto per bottiglie di vetro e lattine, mentre ci saranno delle modifiche alla mobilità con l’istituzione di divieti di sosta lungo il percorso dei carri”, spiega il vicesindaco con delega al turismo Daniele Grossato. “Protezione civile, polizia municipale e personale predisposto dalla Questura vigileranno sull’intera manifestazione”.

Divertimento, sicurezza, musica e colori: questo il mix previsto per il weekend a Rosolina Mare.