Confesercenti con Antonella Savogin pronta entro il 15 luglio per andare a bando

ROVIGO - Bandi di Confesercenti pronti entro il 15 luglio. La presidente dell’associazione di categoria, Antonella Savogin, assieme agli uffici competenti, sta letteralmente facendo le corse per riuscire ad arrivare in tempo prima che le ferie ci mettano lo zampino. Un viavai di impegni e appuntamenti, senza trascurare ovviamente il sindaco che ha il referato del commercio; “Sono già andata a presentarmi e a presentare Confesercenti oltre ai bandi che stiamo facendo”.

Sempre a proposito di bandi, come messo in evidenza anche dall’ex consigliere comunale Alberto Borella, vi è un’altra possibilità da sfruttare messa in campo dalla Regione Veneto: vengono infatti finanziati il 50 per cento degli investimenti al fine di rilanciare il settore del commercio e per favorire l’aggregazione delle imprese. E’ possibile infatti partecipare solamente costituendo un gruppo di aziende o avendo un consorzio nell’ambito del distretto del commercio già attivo da marzo 2018 a Rovigo, come il gruppo coordinato dalla commerciante Rita Pizzo per esempio. Un’opportunità, secondo Borella, da non lasciarsi sfuggire dato che impegnandosi per investimenti comuni per almeno un triennio ed investendo una somma per singolo partecipante di almeno 10mila euro, si può beneficiare di un contributo a fondo perduto della metà. Data di scadenza: 31 luglio.