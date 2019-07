Le convenzioni con il volontariato valgono solo per l'emergenza Suem 118

ROVIGO -che fino a quella data continuerà ad essere gestito dalla Italy Emergenza in virtù dì una proroga contrattuale, prevista dal bando di gara. Così come, per il trasporto degli infermi, attualmente affidato in convenzione alla Croce Verde di Adria.Infatti se da una parte troviamo la cooperativa sociale, impegnata in una proroga tecnica perché affidataria di un servizio di 118, legittimamente aggiudicato, attraverso l'espletamento di una gara d'appalto. E' pur vero che la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente chiarito che i servizi di trasporto in ambulanza, che non rivestono carattere di “emergenza”, non possono essere affidati in convenzione diretta alle associazioni di volontariato.Alla USSL Polesana, a questo punto, non rimarrà altro da fare che formulare al più presto un bando di gara per i servizi di trasporto secondari. Così come richiesto dai rilievi della Corte di Giustizia Europea.Lo scorso 20 giugno dalla Nona sezione della Curia della Corte di Giustizia Europea con un’Ordinanza molto netta tesa a dirimere le numerose cause che, in varie Regioni d’Italia, hanno generato gli affidamenti diretti di servizi misti dei trasporti secondari.La Causa C-424/18 che ha tenuto impegnati studi legali di un'ampia area geografica del mondo del volontariato italiano (Liguria, Veneto, Toscana) ha visto l’affermazione dei principi derivati dalle leggi e dagli orientamenti della giurisprudenza italiana, attraverso una corretta chiave di lettura delle direttive europee.Lo scorso 20 giugno la Nona Sezione della Corte di Giustizia Europea, in Lussemburgo, ha depositato un'ordinanza in seguito alla domanda di pronuncia proposta alla Corte dal TAR Veneto il 13 giugno 2018. Alla Corte di Giustizia europea il TAR Veneto aveva chiesto di dirimere una controversia derivata dagli affidamenti che la Ulss Polesana Rovigo, in subordine alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1515/2015, aveva redatto, facendo convergere in un unica convenzione, con affidamento diretto e senza gara d’appalto: sia i servizi di emergenza 118, che i trasporti ordinari secondari, per un valore pari a 6.873.780 milioni di euro su base triennale.Mentre i servizi di trasporti ordinari e secondari, già secondo il Considerando 28 della Direttiva 2014/24, devono ricadere nel “regime alleggerito” di servizi specifici e sociali, per cui in Europa è obbligatoria l’indizione di gare pubbliche.Al procedimento che aveva visto contrapporsi in sede di giudizio amministrativo, di primo e secondo grado, la Italy Emergenza coop sociale, contro l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde, si sono aggiunti la Ulss Polesana di Rovigo, la Regione Veneto, la Croce Verde Adria, l’Anpas - Anpas Odv, l’Anpas Liguria e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.Una controversia nata prima in Regione Liguria e successivamente in Regione Veneto in seguito all’ equiparazione, anche da parte di quest’ultima (art.2 LR n.26/2012) dei servizi secondari, a quelli del soccorso, in emergenza-urgenza 118.Una assimilazione che ha permesso alle associazioni senza scopo di lucro e di volontariato, di beneficiare di convenzioni dirette anche per i trasporti secondari e dunque dell’esclusione prevista dall’articolo 10 lettera h) della Direttiva UE 2014/24 e dall’articolo 17 comma 1 lettera h) del Codice dei contratti pubblici.La Regione Veneto a questo punto potrebbe essere chiamata a rivedere la norma, così come peraltro altre regioni tra tra cui anche la Regione Liguria.L’Ordinanza CAUSA C - 424/18 stabilisce che: all’articolo 10, alla lettera h) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto il combinato disposto per la medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sua stata stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza attuale, nell’esclusione della disciplina prevista dall’articolo 10 lettera h) della Direttiva dell’Unione Europea 2014/24/UE.