Nuovi arrivi in casa Lafert

SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - Il Rugby San Donà annuncia l’ingaggio di tre nuovi giocatori, per la prossima stagione sportiva 2019/2020 di Top12. Coach Green, confermato alla guida della nuova rosa biancoceleste anche per il prossimo anno, potrà così giovare del prezioso contributo di: Enrico Francescato, nato a Treviso il 19/07/1993, 173cm x 80 kg, mediano di mischia. Proveniente da una famiglia di grande tradizione rugbistica, si è formato nelle giovanili del Tarvisium ed ha esordito in Eccellenza nel 2012 con la maglia del Petrarca Padova. Nella stagione 2016-17 è stato permit-player del Benetton Treviso in Pro14, competizione in cui esordì il 13 febbraio 2017 contro il Leinster, mentre si è laureato Campione d'Italia con il Petrarca nella stagione 2017-2018.

Andrea Bronzini, nato a Viadana il 29/06/1997, centro/ala. Proveniente dal Benetton Rugby con presenze in GuinnessPro14 e Champions Cup, è cresciuto nelle giovanili del Viadana dove ha militato nell’ultima stagione. Ha partecipato a tutte le nazionali giovanili dell'Italia con presenze nella nazionale Emergenti. Assieme a Dario Schiabel, confermato nella rosa biancoceleste, si ricostituisce la coppia di centri della nazionale U20 che ha partecipato ai Mondiali del 2017 in Georgia.

Jader Chalonec, nato a Parma il 16/08/94, pilone destro/tallonatore Rientra al Lafert San Donà dopo l'esperienza in prestito alla Lazio Rugby il giovane pilone cresciuto nelle giovanili del club sandonatese, che ha esordito in Eccellenza con il club di casa già nel campionato 2013/2014.