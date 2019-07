Esperimento riuscito, la buona musica piace

POLESELLA (RO) - L’estate di Polesella si è animata di un evento nuovo in uno spazio nuovo e sperimentale. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro Veneto Esperienze Musicali, ha organizzato giovedì sera 11 luglio, presso la piazzetta di fronte al municipio, un concerto jazz animato dalla voce di e dal sax di Pietro Andreasi.

Atmosfera raccolta, pubblico attento ed entusiasta, un repertorio che spaziava dal classico ai grandi successi storici della musica internazionale, rielaborati con sapienza. Il pubblico presente, a cui si sono aggiunti molti curiosi e passanti che sostavano sulle panchine e negli spiazzi, è rimasto incollato alle note dei due artisti che hanno proposto quasi due ore di musica. Il sindaco di Polesella Leonardo Raito, che ha voluto fortemente l’evento, commenta soddisfatto: “abbiamo voluto fare un esperimento, e devo dire che è riuscito. L’ambiente non dispersivo che favorisce una buona acustica, il genere musicale delicato e ben interpretato, ha saputo impressionare il pubblico presente e farci ripensare alla piazzetta come a un luogo dove si possano organizzare piccoli eventi culturali, in una scenografia decisamente affascinante”. I prossimi eventi dell’estate polesellana prevedono, mercoledì 17 alle ore 21,30 presso Villa Morosini, l’apertura della rassegna “Tra Ville e giardini” con Elio e sabato 27 la ormai tradizionale Notte Bianca.