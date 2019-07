Caos Rovigo: ora parla l’ex presidente Calabria

ROVIGO - In mezzo a tutto questo immenso caos che si sta creando intorno al Rovigo calcio, c’è una voce che ha tanta speranza, che ne vuole avere per il bene della Città che questa squadra rappresenta. Si tratta dell’ex presidente Giuseppe Calabria, che rassicura: “La squadra s’iscriverà sicuramente, su questo non vi è alcun dubbio e lo stesso lo dichiara l’amministratore unico Maurizio Formenton”.

Specificando poi: “Sono del parere che sarebbe ora di finirla con tutte queste polemiche che non fanno bene la calcio qui a Rovigo, non fanno bene alla società e non servono. Il Rovigo Ssd s’iscriverà anche con il suo settore giovanile, in quanto la società deve rimanere unita”. Poi parlando dei presunti debiti: “C’è ancora qualche giocatore che avanza qualcosa, per problemi legati ad uno sponsor che non ha mantenuto la parola, ma per il resto è tutto apposto; inoltre vorrei far presente che non è stato mai toccato un soldo dal settore giovanile, anzi, abbiamo fatto tutto con le nostre risorse”.

“Quello che mi spiace è che anche nel momento del bisogno ci girano le spalle, in quanto a maggio e giugno, quando avevamo bisogno del trattorino per l’erba ci è stato negato l’utilizzo dal settore giovanile (LEGGI L'ARTICOLO), per cui veramente non capiscano cosa vogliano realmente questi signori che vogliono la chiusura della società, in quanto non si rendono conto che stanno facendo il male della città”. Concludendo: “Io ho piena fiducia i questa squadra, so che potremo toglierci delle soddisfazioni; per quanto concerne i possibili investitori c’è da far presente che abbiamo diversi contatti con alcune persone, oltre che con Roberto Benasciutti, per cui potranno esserci molte soluzioni; quello che è verto è che stiamo facendo tutto il possibile per andare avanti e se proprio tutte le possibilità ci saranno negate, allora chiuderemo”.