Un privilegio per la città delle rose

ROVIGO - Da giovedì 18 luglio la nostra città diverrà la sede di una importante manifestazione tennistica nazionale che vedrà coinvolte, fino a domenica 21, le migliori squadre femminili dell’area Nord-Est nella categoria under 12.

La manifestazione a squadre rientra nell’attività federale nazionale dei campionati giovanili, che stabilirà, per ognuno dei cinque gruppi zonali, chi andrà a scontrarsi alle finali nazionali che si terranno a fine settembre a Vasto in Abruzzo. La Federazione per questa attività nazionale ha contemplato cinque gruppi zonali per far gareggiare le migliori squadre qualificate, suddividendole in: Nord-Est (sede al Circolo Tennis Rovigo), Nord- Ovest (sede a Valenza in Piemonte), Centro-Nord (sede a Foligno in Umbria), Centro-Sud (sede a Sulmona in Abruzzo) e Sud (sede a Palermo in Sicilia).

Le formazioni che si presenteranno a Rovigo saranno: TC Meeting Club, CT Mezzocorona, Nuovo Tennis Bovolone, CT Arco, Tennis Campagnuzza, TC Noventa Vicentina e TC Merano. Soddisfatti di questa opportunità tutti i Soci del circolo cittadino, perché vedono riconosciuti dalla Federazione tutti gli sforzi ad oggi compiuti per dare rilevo all’attività di tennis giovanile in provincia. Molti i Circoli che si erano proposti per ottenere questo evento sportivo di alto livello e allo sprint finale la sede è stata assegnata a Rovigo. “Un successo societario di alto livello – commenta il presidente Andrea Rossi – che conferma la nostra città come un riferimento della FIT veneta e che in un disegno più ampio, mira a dare lustro a Rovigo e al circolo tennis che da anni lo rappresenta come rapporto che il capoluogo ha con il tennis Giocato di alto livello. Ora il nostro impegno e quello dei soci sarà quello di ospitare le giovani atlete, i loro maestri e i loro familiari per offrire quattro giorni di sport e serenità nella nostra meravigliosa città”. La prima giornata di gioco è prevista Giovedì 18 luglio con inizio alle ore 14:00 e le successive alle ore 10:00, con la formula di due singolari e un doppio per ciascuno degli incontri intersociali che verranno disputati. Finali domenica 21 luglio dalle ore 10:00. Info su www.circolotennisrovigo.it