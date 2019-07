All’istituto Colombo nuove opportunità per gli operatori socio sanitari

ADRIA (Rovigo) - La scorsa settimana si sono conclusi gli esami di Stato all’Iis Cristoforo Colombo sede di Adria, che ha visto diplomarsi con successo tutti gli studenti dei tre indirizzi: servizi commerciali, odontotecnico e servizi per la sanità e l’assistenza sociale (ex servizi socio sanitari). Per gli studenti dell’indirizzo servizi socio sanitari, l’istituto offre la possibilità di continuare la formazione frequentando il corso per ottenere la qualifica di Operatore socio sanitario (Oss), valorizzando le competenze acquisite nel corso del quinquennio di studi e acquisendone di nuove, ad un costo sicuramente più accessibile rispetto ai corsi Oss disponibili sul territorio.

Son ben dieci le studentesse neo-diplomate all’indirizzo servizi socio sanitari, otto del diurno e due del corso serale, che stanno affrontando il corso di formazione: Federica Casartelli, Sofia Cecchetto, Elena Contrino, Anna Doria, Alessia Passadore, Aurora Pezzolato, Jessika Ruzza, Violeta Sirbu, Federica Tiozzo.

Lodevole è il fatto che queste corsiste abbiano seguìto il corso di qualifica Oss contemporaneamente alle lezioni diurne/serali per diplomarsi all’indirizzo servizi socio sanitari e abbiano già concluso positivamente tutti gli insegnamenti e le verifiche del primo anno.

Con il protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, sono stati istituiti i “Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari”, nel contesto delle iniziative regionali finalizzate ad assicurare strumenti per l’occupabilità dei giovani, creando una grande opportunità per gli studenti che si preparano per entrare nel mondo delle professioni socio-sanitarie.

Il corso si svolge nei locali dell’Iis Colombo, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30, è rivolto agli studenti frequentanti le classi IV e V e agli interessati già in possesso del diploma di Stato per i servizi socio sanitari. Nel biennio di formazione, oltre a 200 ore di teoria su discipline socio-sanitarie, i corsisti affronteranno un tirocinio di 580 ore.

Il direttore del corso all’Iis Colombo, Sara Pizzardo, ha raccontato come i corsisti delle precedenti edizioni abbiano trovato una grande opportunità in questa qualifica e siano già impiegati come Oss in diverse strutture del territorio, dato che la figura professionale dell’Operatore socio sanitario è oggi più che mai richiesta e qualificata. La docente afferma anche che “nell’idea comune questa figura professionale è ancora molto legata a compiti di mera assistenza e igiene del paziente e forse per questo a volte sottovalutata, mentre allo stato attuale le mansioni dell’Operatore socio sanitario sono molto più complesse e qualificate e rendono questo professionista necessario nei servizi socio-sanitari. L’Oss svolge, infatti, attività di cura e di assistenza sul piano fisico e/o psichico, collaborando con gli altri operatori preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, stimola le capacità espressive e psico-motorie, riordina e procede alla sanificazione e disinfezione degli ambienti di vita e cura dell’assistito, effettua la disinfezione/sterilizzazione/decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari, svolge anche attività di cura mediante l’utilizzo di semplici apparecchi medicali e aiuta all’assunzione dei farmaci, rileva i parametri vitali dell’assistito, procede alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti, al trasporto del materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, esegue semplici medicazioni o altre minime prestazioni di carattere sanitario, supporta e agevola l’utente nell’igiene personale, nella vestizione, nella mobilità e nell’assunzione dei cibi”.