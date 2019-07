Edoardo Gaffeo presenta il suo libro dei sogni per Rovigo

ROVIGO - Il sindaco Edoardo Gaffeo ha presentato le linee programmatiche dei prossimi suoi 5 anni di governo “disegnando” la Rovigo che ha in mente. Una città che vuole essere più equa, più inclusiva, con nuove forme di partecipazione, innovazione e sostenibilità. Sono infatti queste le parole chiave che il sindaco, nel suo discorso al consiglio comunale ha voluto mettere in evidenza, andando nel dettaglio delle varie “rivoluzioni” che ha in mente e che aveva già anticipato nel corso della sua campagna elettorale.

“Il concetto di equità è alla base dell’idea stessa di giustizia sociale tanto più in una fase storica caratterizzata da una domanda sociale via via maggiore, bisogni crescenti e risorse scarse - ha detto Gaffeo - Centrale sarà quindi riflettere sui destinatari delle politiche pubbliche, modificando in modo radicale la chiave di lettura dei problemi e delle relative soluzioni. Dovremo passare dall’identificazione dei problemi “del Comune” alla gestione del problemi “in comune”, ragionando su come coinvolgere l’intera comunità rodigina nel loro riconoscimento e nella definizione di strategie di mitigazione e superamento delle principali forme di fragilità sociale e socio-sanitaria, sulle modalità di modulazione delle agevolazioni di natura tributaria per garantire uno sviluppo ordinato e sostenibile della attività economiche e sulle forme di sostegno al reddito e la fornitura di servizi alle famiglie in difficoltà”.

Sul fronte dell’innovazione il primo cittadino ha in mente una città più ‘smart’ ma che non dimentichi le proprie radici, una città europea, aperta e pronta ad apprendere dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali.

Andando più nel concreto, Gaffeo ha preparato un decalogo, suddiviso per vari ambiti di intervento spiegando ciò che ha in mente di fare. A partire dalle piccole cose per una Rovigo più ordinata e vivibile. “Un lampione in più - ha detto - un marciapiede ben tenuto, un tratto di strada riasfaltato, un’aiuola fiorita, l’erba tagliata, alberi potati, strisce pedonali ben visibili. Sono interventi di poco conto in sé, ma sono anche il segno dell’attenzione di un’amministrazione verso la qualità della vita e le esigenze dei propri cittadini e la loro soma dà il risultato più grande, la serenità del vivere quotidiano”.

Per questo si vuole puntare su una manutenzione più attenta e interventi programmati (come pulizia di caditoie e disinfestazione zanzare). Sarà attivata una revisione complessiva dei contratti di servizio di Asm e di tutti gli altri operatori esternalizzati impegnati nelle opere di manutenzione ordinaria con un calendario pubblico e verificabile. Sempre sul versante manutenzioni si potenzierà l’Urp e i cittadini avranno una app a disposizione per eventuali segnalazioni.

Sotto il profilo dell’efficienza comune spazio alla digitalizzazione per snellire le varie pratiche all’interno del Comune con un processo di revisione dello stesso personale che sarà formato e riqualificato. “Il Comune di Rovigo si doterà di una struttura organizzata ed efficiente per l’identificazione, la redazione, la partecipazione, la gestione e la rendicontazione di progetti ammissibili a finanziamenti attraverso bandi europei, nazionali, regionali e di altri enti pubblici finanziatori”. Per recuperare i fondi si studierà anche un “Patto antievasione” assieme all’Agenzia delle entrate i cui proventi saranno incamerati interamente dal Comune mentre, nell’ottica della partecipazione, si studierà la costituzione di una consulta delle frazioni e dei quartieri come già era stato annunciato (LEGGI ARTICOLO).

Altro argomento che ha tenuto banco durante e dopo la campagna elettorale, è stato quello inerente i cosiddetti “vuoti urbani” a cui il sindaco intende porre rimedio. “Nel corso della consiliatura - ha detto - saranno riviste alcune delle scelte urbanistiche alla base del Piano di assetto del territorio (in scadenza ne prossimo quinquennio) e del collegato Piano degli interventi. Obiettivi imprescindibili saranno il limite all’espansione edilizia, la chiusura della cintura verde attorno al centro storico, l’aumento progressivo della produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili ed in generale interventi volti ad aumentare la resilienza urbana ai rischi legati ai cambiamenti climatici”.

Oltre al completamento delle piste ciclabili, Gaffeo intende risolvere i numerosi nodi irrisolti “partendo dallo spostamento del palazzo di giustizia, che dovrà comunque essere ricollocato all’interno della città e della stazione delle autocorriere di piazzale Fratelli Cervi (a cui aveva già posto rimedio il commissario, Nicola Izzo, ndr) passando per la riqualificazione tra gli altri di piazzale Di Vittorio, dell’ex Maddalena, dell’ex Genio civile, dell’ex caserma e dell’ex scalo merci, finendo con la chiusura del contenzioso legato al Lodo Baldetti”. Sul fronte del commercio, delega in capo al sindaco stesso, è stata annunciata la realizzazione di un Piano del commercio e del piccolo artigianato urbano in accordo con le associazioni di categoria.

Sul fronte dello sviluppo si promuoverà la costituzione di cooperative di comunità, ovvero cooperative a livello di quartiere o frazione che perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla produzione e utilizzo congiunto di energia da fonti rinnovabili, alla fornitura di beni e servizi di pubblica utilità e al recupero di beni ambientali e monumentali. Si potenzierà anche il Consvipo trasformandolo in una Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile con il coinvolgimento degli enti locali e della Provincia; spazio inoltre all’imprenditorialità giovanile e femminile.

Sul versante culturale si rilanceranno i capisaldi rodigini come il Teatro Sociale e il conservatorio. Non solo: “Rovigo si doterà di una programmazione strategica culturale “integrata” di medio-lungo periodo, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti professionali e verrà promossa l’istituzione di un liceo musicale, anche alla luce del fatto che Rovigo è l’unica provincia del Veneto in cui nonostante sia sede di due conservatori, tale istituto di formazione secondaria non è presente”. Confermato il tentativo di riportare il cinema in centro (LEGGI ARTICOLO) attivando un dialogo con la proprietà dell’ex cinema Odeon. Per quanto riguarda l’università “favoriremo il consolidamento e la valorizzazione della presenza universitaria a Rovigo anche attraverso una ridefinizione del coinvolgimento finanziario dei soci pubblici del Consorzio università Rovigo”. Inoltre l’amministrazione comunale sarà parte attiva nella progettazione ed attivazione di un istituto tecnico superiore (specializzazione tecnica post-diploma biennale) in additive manufacturing, in collaborazione con Itis Viola, laboratorio Tesi e le associazioni di categoria. Si investirà inoltre nel settore agricolo di precisione, in particolare nel settore della canapa in collaborazione con l’Itas Munerati e associazioni di categoria.

Il welfare è un altro dei temi cari all’amministrazione di Gaffeo che intende sostenere le fasce più deboli della popolazione con la costituzione di un apposito piano e mettendo al centro la domiciliarità e l’istituzione di un Centro per le famiglie per attività di consulenze e di una Banca del tempo.

Per i trasporti si definirà ed implementerà un organico Piano del traffico che tenga conto anche della mobilità ciclabile e pedonale; idem per l’annosa questione dei parcheggi cercando di “informatizzare” anche tale settore. Si andrà anche ad incrementare la mobilità elettrica e si elimineranno le barriere architettoniche.

Sullo sport, oltre alla costituzione di una consulta, si cercherà di ristrutturare i vari impianti cercando di costruirne altri; un occhio di riguardo in particolare al Battaglini che “dovrà tornare ad essere uno stadio di avanguardia e uno dei centri di promozione nello sport di alto livello”.

Non viene trascurata la sicurezza, al centro di qualche polemica nelle scorse settimane: il sindaco intende sottoporre al prefetto la stipula di un Patto per la sicurezza urbana integrata partecipata e l’attivazione di un progetto per il potenziamento e l’integrazione pubblico-privato dei sistemi di videsorveglianza e di varchi per la lettura delle targhe e, come già annunciato, il potenziamento dell’organico della polizia locale.

L’ultimo punto del “libro dei sogni” che si dovrà tradurre in realtà nei prossimi 5 anni riguarda il marketing territoriale con maggiore collaborazione tra Comune e Regione e con una maggiore sinergia con l’Interporto senza trascurare le agevolazioni previste dalla Zes.



Le linee sono state particolarmente apprezzate dal consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Mattia Maniezzo: "Sono condivisibili - ha detto - ci sono molte teste pensanti nella maggioranza e nell'opposizione mettiamole insieme per il bene della città. Condivisibile anche il discorso sul verde pubblico. Basta che il sindaco non ceda sul 5G facendo abbattere alberi che ostacolano il traffico di dati".



Molto più critico il capogruppo della Lega, Michele Aretusini: "Famiglia e giovani dovrebbero essere argomento predominante. Invece nel vostro documento leggo attenzione. Nessuna attenzione sul lavoro e neanche sul riassetto della fiscalità che dovrebbe essere abbassata. Come si fa non prendere posizione su questo? Il welfare è completamente assente e sullo sport fatto un tema delle elementari e neanche tanto bene”.



Critica anche Monica Gambardella dell'omonima lista civica: “Mi aspettavo qualcosa di più – ha detto – si parla di vuoti urbani ma non vengono date indicazioni. Leggo poco anche su welfare e famiglia”.



Alla fine, con il voto elettronico (attuato con non poche difficoltà), il sindaco incassa la fiducia con 22 favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti.