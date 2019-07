Cimice asiatica, esperienze a confronto

ROVIGO - Coldiretti Rovigo organizza per la serata di martedì 16 luglio alle 20.30 un convegno sul tema della cimice asiatica. L’appuntamento è nella sala dell’ufficio di Rovigo in zona centro commerciale La Fattoria in via del Commercio, 43. L’entrata è libera e l’invito è esteso a tutti i soci oltre che agli interessati.

Strategie di contenimento, insetti antagonisti efficaci, difese da questo parassita e molto altro saranno i temi su cui verterà l’incontro introdotto da Silvio Parizzi, direttore Coldiretti Rovigo, seguirà poi la relazione dell’agronomo Luca Casoli, direttore del Consorzio fitosanitario provinciale di Modena e Reggio Emilia che interverrà sull’argomento “Cimice asiatica: esperienza e gestione territoriale in provincia di Modena e Reggio Emilia”. Sarà poi il turno di Alberto Pozzebon docente del dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell’università di Padova che relazionerà su “Sintesi dei risultati delle ricerche su cimice asiatica in Veneto”. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Salvan, presidente della Coldiretti Rovigo.

Per informazioni si può contattare Coldiretti Rovigo al numero di telefono 0425/2018 o all’e-mail rovigo@coldiretti.it.