Nello Chendi: “Armi in vendita oppure no? E perché il comandante Tesoro è ancora al suo posto?”

ROVIGO - La questione delle armi ai vigili urbani e della presunta vendita delle stesse approda in consiglio con il consigliere del Partito democratico, Nello Chendi che ha chiesto lumi al sindaco di Rovigo. “E’ un tema che va sciolto - ha detto Chendi nel corso delle interrogazioni e interpellanze - Il nostro è l’unico capoluogo di provincia del Veneto che non ha dotato gli agenti di pistole e nella vicina Emilia Romagna mi pare sia rimasta la sola Ferrara ma credo sia già all’ordine del giorno”.

Sempre inerente il tema della sicurezza, Chendi ha toccato un’altra spinosa questione: “C’è un’emblema della passata amministrazione che però è ancora al suo posto come niente fosse successo. Sto parlando del comandante dei vigili urbani. Proprio lui è stato il simbolo delle azioni spettacolari ma purtroppo poco efficaci della precedente amministrazione e quindi non sembra essere coerente che rimanga al suo posto. Anche perché c’è qualche problema giudiziario in atto”.

Il primo cittadino sulla questione armi, ha risposto, ribadendo quanto già espresso (LEGGI ARTICOLO), ovvero che sono state estrapolate alcune sue affermazioni fatte durante la campagna elettorale in contesti diversi. “Ci sono altre urgenze impellenti da troppo tempo per quanto riguarda la polizia municipale tra cui anche il trasferimento in altri ambienti più consoni (LEGGI ARTICOLO). Ormai la situazione è diventata ingestibile. Sulle armi non ho una posizione manichea”. Nessun commento, invece, sulla questione del comandante della polizia municipale, Giovanni Tesoro su cui probabilmente arriverà una risposta scritta.