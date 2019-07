CANDA (RO) - Siamo al secondo appuntamento annuale con la “Marcia Corri per Canda” in programma domenica 21 luglio, manifestazione podistica a passo libero, non competitiva a carattere internazionale, che accomuna divertimento, sport e natura.

L’evento è organizzato dall’associazione Proloco di Canda con il gruppo camminatori, ed è patrocinato dall’Amministrazione comunale e dalla Regione del Veneto e sostenuto dalla Cassa Padana Filiale di Badia Polesine, dalla Idb Borsari Badia Polesine, Padovani srl sempre di Badia Polesine e Phyto Garda srl Medical Line di Bardolino (Vr).

Aiuteranno nello svolgimento Le varie associazioni Candesi, quali gli Scout, Amici degli Scout, Gruppo Giovani e l’associazione Avis-Aido Canda – Bagnolo di Po’.

E’ una manifestazione sportiva aperta a tutti, previa iscrizione, in cui si puo’ scegliere se aderire e versare la quota semplice di 2 euro, oppure la quota con premio, che consiste in una confezione di 200 gr. di pane biscotto casalingo prodotto dal Panificio Artigianale Giampietro Pizzo di Canda, che è invece di 3 euro.

E’ una passeggiata che parte da Canda, che percorrerà le vie del paese e di quelli limitrofi, per poi concludersi, sempre a Canda, nel bellissimo parco della Villa Palladiana Nani Mocenigo. Si potrà optare tra piu’ percorsi, 7,12 o 20 chilometri su strade asfaltate, campestri e naturalistiche.

La partenza è libera dalle ore 07.30 alle ore 08.30. Sono garantiti assistenza medica e ambulanza, oltre al servizio di recupero podisti.

In tutti i percorsi verranno allestiti dei punti ristoro, presidiati da personale di controllo e di gestione, che offriranno ai partecipanti acqua, frutta e qualche specialità del luogo e al termine un grande ristoro finale con possibilità di fermarsi a pranzo presso lo stand gastronomico allestito da 11 proloco polesane con altrettante piatti della tradizione in occasione del 1° Festival delle Proloco.

“Noi crediamo che attraverso questa attività sportiva si possa far conoscere il nostro Polesine - spiegano gli organizzatori - o almeno un piccolo pezzetto di Polesine essendo Canda uno dei paesi piu’ piccoli della Provincia di Rovigo sia sotto l’aspetto del territorio, che come cultura ed anche come enograstronomia.

Il nostro motto ‘Perde solo chi smette di provarci’, che abbiamo scritto sulle nostre magliette rappresenta al meglio il sentimento che ci ha spinto a realizzare tutto questo e soprattutto quanto ci crediamo”.