Rinforzi in arrivo per i Galletti

FRASSINELLE (RO) - Il Biscopan Rugby Frassinelle si appresta ad affrontare il campionato di serie C1, questa nuova annata sarà molto impegnativa. La dirigenza ha voluto rinforzare la rosa con alcuni nuovi innesti per essere coperta in tutti i ruoli con più ricambi. Andiamo a conoscere più da vicino i nuovi giocatori che andranno a comporre la rosa

Lorenzo Giagnoni (Pilone/Tallonatore) ha 20 ani ed è uno studente al primo anno di Ingegneria Meccanica a Ferrara. La sua carriera rugbystica è iniziata ad 11 anni grazie ad un suo amico che lo ha introdotto a questo sport. Ha sempre militato con la maglia rossoblù della Monti fino alla Under 16. Successivamente ha giocato nella Under 18, per poi approdare alla squadra Cadetta con la Rugby Rovigo Delta. Ha intrapreso anche la carriera di arbitro. Poi per motivi di lavoro ha dovuto sospendere l’attività per motivi di lavoro. Il richiamo del campo però è stato forte e ha scelto di ritornare al rugby giocato con il Biscopan Rugby Frassinelle. Questa sua scelta è ricaduta su questa società perché secondo lui incarna i valori fondanti del Rugby: amicizia, famiglia, e il grande gruppo coeso che ha trovato. Lorenzo ritiene che Frassinelle sia il luogo ideale per crescere come giocatore e come uomo. Ringrazia coach Fenzi per la possibilità datagli per rimettersi in gioco

Giovanni Vignato (Pilone) ha 20 anni, è nato ad Asiago e vive a Rovigo. Ha mosso i primi passi a 8 anni con la maglia del Rovigo. Ha interrotto per qualche anno l’attività rugbystica dedicandosi ad altri sport. Ha ripreso il Rugby giocato nel 2015 sempre a Rovigo giocando con l’Under 18 teritoriale. Nel 2016 ha giocato qualche partita con L’Under 18 Elite. Nel 2017 e 2018 ha giocato con la squadra Cadetta della Rugby Rovigo Delta. E’ entusiasta di partecipare al progetto propostogli dal Biscopan Frassinelle.

Edoardo Ceglia (Utility Back) nato a Castel S. Pietro Terme, classe ’99, è cresciuto tra le giovanili dell’Imola Rugby e del Romagna RFC. Durante gli ultimi tre anni ha giocato a Rovigo per migliorarsi in quanto reputa il rugby veneto un luogo molto formativo per chi vuole praticare questo sport. Ora la scelta è ricaduta sulla squadra del Biscopan Rugby Frassinelle attratto dalla fresca promozione in serie C1. Ritiene che il Frassinelle sia il luogo adatto per crescere come giocatore e come uomo. E’ impaziente di iniziare la formazione in una squadra che ha sentito fin da subito come una famiglia.

Dino Ferracin (Utility Back) nato a Padovam classe ’86, ha giocato a Rovigo con tutte le giovanili e ha avuto l’occasione di fare qualche presenza con le nazionali giovanili. Inoltre nell’annata 2006/2007 ha giocato come professionista nella Prima squadra della Rugby Rovigo. Dopo questa esperienza ha militato nel Rugby Villadose e nel Rugby Frassinelle fino al 2013. Poi per motivi di lavoro ha dovuto lasciare il rugby giocato. Ora ha voglia di rimettersi in gioco ed è sicuro che la scelta del Frassinelle sia la migliore, anche per i bei ricordi del passato. E’ sicuro di trovare un ambiente formativo e ambizioso e una famiglia che lo ha riaccolto a braccia aperte.

Davide Chiarion (Ala) è alla prima esperienza con il Rugby. Fino a l’inverno scorso ha praticato calcio. Suo fratello Simone ha iniziato a giocare a Rugby con il Frassinelle e Davide ha iniziato ad andare a guardare le partite e frequentare i giocatori durante i terzi tempi. Attraverso le amicizie nate dalla frequentazione dei giocatori ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova esperienza. Oltre al Rugby giocato ha dato la sua disponibilità come educatore per l’Under 8 affiancato all’esperto Diego Salvan. Davide ha iniziato ad allenarsi da circa un mese e mezzo. Ha scoperto una naturale attitudine all’educazione dei bambini dell’ Under 8. Il suo obiettivo è apprendere il più possibile sia come giocatore che come educatore.

Come si evince dalle dichiarazioni dei nuovi acquisti, il tratto che unisce tutti è il termine “famiglia”. La mission del rugby Frassinelle è infatti quella di formare dei “rugbyman” o “rugbywoman”(nel mini rugby giocano anche delle bambine) e non solo dei “rugbyplayer”. Questa formazione inizia dal minirugby e arriva sino alla squadra Seniores. Tutto questo è possibile grazie ai vari sponsor che hanno sposato la causa e all’impegno della Società, degli educatori , delle educatrici e degli allenatori, senza tralasciare l’apporto fondamentale logistico e umano dei genitori che sono direttamente coinvolti nella vita quotidiana della società.