Riccardo Loro alla Lazio

ROMA - Due nuovi innesti arricchiscono la rosa della S.S. Lazio Rugby 1927 in vista della prossima stagione, con il terza linea centro Kevin Cacciagrano ed il mediano di mischia Riccardo Loro che vestiranno ufficialmente il biancoceleste nel prossimo Peroni TOP12.

Il terza linea centro Kevin Cacciagrano proviene dalla formazione fiorentina dei Medicei, con cui ha disputato l’ultima stagione di TOP12. Terza centro di 192 cm per 118 kg è cresciuto rugbisticamente nell'Abruzzo Chieti ha poi terminato le giovanili nel Rugby Parma. Successivamente ha poi militato nelle prime squadre del Mantova, Modena e Romagna, prima del passaggio in serie A con la Pro Recco, dove ha vestito la maglia ligure per 4 anni distinguendosi per la grande attitudine da ball carrier. Nell’ultima stagione ha poi esordito nel massimo campionato nazionale con la maglia dei Medicei.

“E’ un grande onore per me arrivare a Roma ed indossare una maglia importante con una grande storia alle spalle” ha dichiarato il neoacquisto biancoceleste “Ho molta voglia di cominciare per mettermi in gioco in questa nuova stagione dando il massimo, dopo un anno in cui ho trovato poco spazio. Non vedo davvero l’ora di scendere in campo per dare tutto il mio contributo alla squadra”.

Nel ruolo di mediano di mischia il classe 1998 padovano di 180 cm per 80 kg Riccardo Loro arriva invece a Roma dai vice campioni d’Italia della Femi CZ Rugby Rovigo Delta. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Petrarca Padova ed essere passato poi nell’Under 18 del Rovigo con cui ha vinto il titolo di categoria è poi approdato nella prima squadra dei bersaglieri rossoblu, con cui ha militato negli ultimi 3 anni.

“Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la maglia biancoceleste” ha dichiarato Riccardo Loro “Ho tanta voglia di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra per iniziare una stagione per me particolarmente motivante. Credo possa essere un anno in cui toglierci insieme tante soddisfazioni cominciando a fare bene fin da subito”.