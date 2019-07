Ci sono allenatori che hanno vietato la cosiddetta “matricola”

ROVIGO - La chiamano iniziazione o “matricola”, è un passaggio obbligato a tutti i livelli per chi esordisce nello sport ovale. Chi ha giocato se la ricorda per tutta la vita, non è goliardia, ma è spirito di appartenenza e cameratesco. Chi fa parte di una squadra di rugby, lo sport che si fonda sul sostegno e il sacrificio, deve sottostare a delle regole, a dettarle è il capitano o i cosiddetti senior, gli unici titolati a parlare con l’allenatore a nome della squadra quando ci sono dei problemi. Il capitano di una squadra di rugby è una sorta di generale, e solitamente in campo conta molto di più dell’head coach di turno. E’ colui che guida i suoi giocatori con l’esempio, è colui che non molla mai anche quando non è in condizioni di giocare, è colui che si è guadagnato il rispetto dei compagni.

Rispetto. Chi gioca, oppure ha giocato, conosce questa parola, anche se delle eccezioni che confermano la regola ci sono sempre. Sono cambiati i tempi. Negli anni ’70 le “matricole”, come sorta di benvenuto nella squadra dei “più grandi”, non venivano denunciate, ma “subite” con soddisfazione, perchè significava far parte di un gruppo di uomini.

E’ sottile il confine tra la goliardia, e lo spirito cameratesco dell’esercito e degli ambienti universitari dove la “matricola” viene svolta da sempre. Quando si parla di minori, soprattutto tenendo contro delle leggi in vigore, la prospettiva cambia se poi la cosiddetta iniziazione procura lesioni non solo fisiche.

Dopo gli episodi degli anni scorsi alcuni allenatori di prestigiosi club hanno vietato questa pratica. Sono tecnici esperti del mondo giovanile, ma che hanno giocato a certi livelli. Interpellati sulla questione hanno ammesso candidamente che quello che si faceva un tempo, oggi non è permesso. Una scelta drastica, hanno vietato ogni forma di matricola per evitare spiacevoli episodi.

Un tema difficile da affrontare, soprattutto in considerazione del fatto che il rugby, sport anglosassone e di combattimento, ha congelato i propri riti e tradizioni. Una cosa è certa, il codice penale, se è stato compiuto un reato, non guarda in faccia a nessuno.

Matricola che in Nazionale viene scontata con la rasatura dei capelli, ogni qualvolta un rugbista viene convocato in azzurro per la prima volta, ed ha il merito di guadagnarsi un posto in squadra, l’indomani gli vengono tagliati i capelli a zero. Succede anche nella prima squadra dei Bersaglieri della FemiCz Rovigo, una tradizione consolidata negli anni durante il raduno, o dopo l'esordio. Ma sono tutti maggiorenni e vaccinati.

In ambito giovanile la Federazione italiana rugby ha fatto molto dopo i diversi casi esplosi, anche nelle Accademie zonali Fir, aumentando notevolmente il servizio di tutoraggio. Altre società nel frattempo si sono dotate anche di uno psicologo per evitare il ripetersi di “matricole” troppo violente. Il recente caso su cui ha chiuso le indagini la Procura di Rovigo, ha riportato alla ribalta l’argomento.

Ancora un minore la vittima, e purtroppo non è la prima volta, i genitori quando lo hanno visto con dei traumi importanti hanno presentato querela. Lesioni guaribili in 10-20 giorni, schiaffi e colpi inferti per “gioco”, ma che sotto il profilo penale, visto che c’erano degli adulti, assumono dei contorni diversi.

Sono 4 i giocatori indagati, sei dello staff della società. I giovani atleti sono indagati per lesioni quantificate tra 10 e 20 giorni di prognosi, mentre allo staff al seguito della squadra viene contestato il fatto di non aver impedito i fatti. L’avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura non è una condanna, se il Giudice lo riterrà opportuno se ne discuterà in Tribunale. Intanto, per evitare episodi di questo tipo, diversi allenatori hanno abolito questa pratica.