L'università di Ferrara apre il corso di infermieristica ad Adria

ADRIA (Rovigo) - "Infermieristica, nuova sede ad Adria. 99 posti disponibili per futuri infermieri, iscrizioni entro il 20 agosto". E' questo il messaggio che compare nel sito internet dell'università di Ferrara in cui si annuncia l'offerta formativa messa a disposizione dall'ateneo emiliano.



E, tra le novità annunciate, accanto a biotecnologie mediche, si annuncia l’apertura di una nuova sede ad Adria del corso in Infermieristica che vuole rispondere alle richiesta di formazione e di professionisti nelle aree del basso Polesine e del basso Ferrarese.



“Il Corso prevede lezioni teoriche e attività di laboratorio di simulazione, per l’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali – spiega il docente Stefano Volpato, coordinatore di infermieristica - e poi i tirocini pratici, che rappresentano circa il trenta per cento dell’intero percorso e che realizzeremo in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nel campo dell’assistenza domiciliare. Grande importanza rivestono in questo senso le collaborazioni con l’azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna e Usl ferrarese e con la Aulss 5 del Veneto”.



Verranno inoltre sviluppate ulteriori conoscenze che permetteranno all’infermiere di educare a sua volta i pazienti e la società su aspetti riguardanti la prevenzione, il mantenimento della salute e la messa in atto delle terapie. Infine, saranno favorite le conoscenze che consentiranno allo studente di comprendere e svolgere attività di ricerca scientifica in ambito infermieristico.



Esulta Lamberto Cavallari, personalità di spicco di Anpas Veneto, membro del consiglio direttivo nazionale e motore della Croce Verde di Adria che è da sempre attivo nel mondo del volontariato.

“Apprendiamo con soddisfazione dal sito istituzionale dell’Università di Ferrara che sta per iniziare un corso triennale di laurea in infermieristica che avrà una sede ad Adria - commenta Lamberto Cavallari - Si tratta di un’offerta formativa di altissima qualità, che risponde anche alle sempre crescenti esigenze nell’ambito della professioni sanitarie e che quindi auspichiamo possa rappresentare una opportunità concreta di sviluppo professionale per i giovani del nostro territorio. Diamo il benvenuto dunque a questa iniziativa e ci auguriamo che trovi il necessario supporto e sostegno da parte dell’amministrazione comunale anche in termini di pubblicità e visibilità, visti i tempi stretti per le iscrizioni e la scarsità di informazioni attualmente reperibili”.

Si aprono quindi nuove opportunità ed orizzonti per i giovani della provincia di Rovigo e di Adria in particolare che, grazie al nuovo corso, potranno trovare molti più sbocchi e non è da escludere in tal senso un ruolo attivo dello stesso Cavallari che saprà indirizzare i ragazzi che avranno acquisito le nuove competenze.