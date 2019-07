Roster piuttosto ristretto, ma le rossoblù cercheranno il colpaccio

ROVIGO - Le ragazze del softball rossoblù si mettono in marcia verso il Friuli Venezia Giulia col l'obiettivo di centrare almeno una vittoria in casa delle Stars. Domani, sabato 20 luglio, è in programma la doppia sfida sul diamante di Ronchi dei Legionari, gara valida per la sesta giornata del Girone B del campionato softball di Serie A2. Il Baseball Softball Club Rovigo arriva dalla doppia vittoria casalinga sul Cali Roma, prestazione che ha galvanizzato l'ambiente e ridato vigore a una classifica che ora vede le rodigine in una posizione più tranquilla nella pancia del gruppo.

Non ci sono precedenti stagionali conto lo Stars Ronchi, se non un'amichevole precampionato. Motivo che induce alla massima prudenza, anche perché ora sono proprio le friulane, settime nel girone B con una vittoria in meno rispetto alle polesane, a voler uscire dalla zona a rischio playout e sicuramente cercheranno di sfruttare il fattore campo. Gara uno è in programma alle 18, gara due in serata.

Rovigo affronta la trasferta con un roster piuttosto ristretto. Pesa soprattutto l'assenza di Chiara Bolognini, aggregatasi alla Nazionale italiana Under 16 che parteciperà ai Campionati Europei di Zagabria (Croazia). Anche per tamponare la sua assenza il Baseball Softball Club Rovigo ha riaccolto nel gruppo della Serie A2 Ilaria Avanzi, pilastro del softball rossoblù delle ultime stagioni che aveva deciso di lasciare il diamante: nonostante uno stato di forma logicamente non ottimale, da domani cercherà di dare il proprio contributo nel finale di stagione, soprattutto in termini di esperienza.