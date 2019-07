Tra Ville e Giardini, al Censer l’intensa femminilità di Ginevra Di Marco e Cristina Donà

ROVIGO - Tra Ville e Giardini XX presenta l’evento musicale dell’anno, già vincitore del Premio speciale Mei 2019 che verrà consegnato il 5 ottobre prossimo al teatro Masini di Faenza. Per il ventennale di Tvg XX il direttore artistico, Claudio Ronda porta in Polesine una tappa del primo e unico tour di Ginevra Di Marco e Cristina Donà, per la prima volta insieme in una tournée italiana, partita lo scorso 28 giugno, con un nuovissimo disco a doppia firma, uscito nella stessa data. Appuntamento imperdibile quindi sabato 20 luglio, alle 21.30, nello spazio concertistico del Censer di Rovigo.

Sarà uno di quegli incontri che non si dimenticano, come è stato per le due artiste Ginevra Di Marco e Cristina Donà, due delle voci più carismatiche ed influenti della musica italiana, dopo essersi esibite insieme per alcuni concerti la scorsa estate. Forti delle rispettive carriere costellate di Targhe Tenco e di grandi canzoni, Ginevra e Cristina hanno realizzato un'opera omonima che ripercorre alcune tappe dei loro percorsi musicali e ne fissa di nuove, suggellando questa “comunione artistica ed umana”.

Alla base del disco c'è anzitutto una grande amicizia: Cristina Donà vide per la prima volta Ginevra Di Marco ad un concerto del tour di “In quiete” dei Csi, ammirandone la voce straordinaria, la presenza sul palco e quella femminilità “che credeva di non avere”. A distanza di poco tempo, agli albori della sua carriera, la Donà si esibì da sola con la sua chitarra, in apertura proprio alla band emiliana, per il tour di “Tabula Rasa Elettrificata”, folgorando Ginevra (e l’intero Consorzio dei suonatori) per la sua voce vellutata, capace di squarciare mondi emotivi nuovi. Da lì, le due artiste hanno stretto un rapporto di stima e amicizia vera che con questo album si estrinseca con grazia e carattere.

Nel cuore di questa inedita collaborazione c'è la volontà di “condensare in una manciata di canzoni il nostro vissuto, ovvero il passato che ci ha nutrito e fatto incontrare, ed il presente. Per questo, oltre a mescolare le nostre voci su brani che fanno parte dei rispettivi repertori, abbiamo deciso di scrivere nuove canzoni per rappresentare l’essere qui oggi, scoprendo una passione comune, il camminare, divenuto il tema di fondo del disco. Da lì siamo partite per raccontare in musica il senso del cammino: come gesto quotidiano, come scoperta di sé nella natura, come risorsa, ma anche come metafora, come osservazione del cammino altrui che spesso è fatica e sofferenza, il cammino di chi cerca una realtà migliore per sopravvivere, il cammino dell’essere madri. Camminare come spinta propulsiva verso la vita, la curiosità, il viaggio, la conoscenza, il tentativo di renderci, in ogni esperienza, persone migliori”.

Questa volta la location non è un giardino e non è una piazza, ma uno spazio industriale dismesso, carico di storia e di vita di persone vere che qui hanno lavorato e sognato, pure loro in cammino nelle loro esistenze. Un ideale collegamento con la riflessione musicale di questo emozionante concerto.

Tra ville e giardini XX è promossa da Provincia di Rovigo, co-finanziata da Regione del Veneto Reteventi, sostenuta da Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, organizzata da Ente Rovigo Festival e dai Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Ficarolo, Fratta Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Porto Tolle, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbo.