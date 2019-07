Alessandro Munerati In Lega Pro

ROVIGO - Alessandro Munerati, associato della sezione di Rovigo, è stato inserito nell'organico assistenti della Lega Pro a seguito del corso svoltosi tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio a Tivoli.

Il presidente Dino Tommasi e tutto il Cra Veneto assieme ai 18 presidenti di sezione si congratulano con Alessandro per l'ambito traguardo raggiunto e gli augurano un grande "in bocca al lupo" per la nuova avventura.

Esprime particolare soddisfazione il presidente della Sezione Aia di Rovigo Tiziano Pilati a cui si unisce tutto il consiglio e gli associati rodigini.